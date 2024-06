/FOTOGALERIE/ Dvě vítězství i porážky. Taková je bilance tří českých párů v úvodním dni turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro 2024 nejvyšší světové úrovně Elite 16. Mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner ve čtvrtek dopoledne porazili v Dolních Vítkovicích Nizozemce van de Velda a Immerse 2:0, večer pak podlehli v tie-breaku italské dvojici Cottafava a Nicolai. Z první výhry se radovali Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem, naopak vstup do turnaje nevyšel Barboře Hermannové s Martií Sárou Štochlovou.

Perušičovi se Schweinerem vyšel start jejich šestého turnaje pod vysokou pecí parádně, v úvodním duelu skupiny A porazili Nizozemce van de Velda s Immersem 2:0 (17, 14). „Jsme hodně spokojení za takový vstup a zároveň je hodně důležitý bodový rozdíl, který se nám povedl v zápase, protože to je jeden z klíčů pro postup ze skupiny,“ byl spokojený David Schweiner.

„Omlouvám se, ale Perun mi během druhého setu hodil písek do krku, takže nemůžu mluvit, trošku ho tam ještě cítím,“ vysvětlil vzápětí. Jak k tomu došlo? „Po nahrávce jsem šel do mírného dřepu, a jak se Perun vehementně rozbíhal, tak mi písek nohou hodil do otevřené pusy. Prolítlo to opravdu hluboko,“ vylíčil kritický moment. „Pojďme se nepozastavovat nad tím, že David vykrývá můj útok s otevřenou pusou,“ smál se nehodě parťáka Ondřej Perušič. „S údivem! S údivem,“ žertoval i David Schweiner.

Českým jedničkám dobrá nálada vydržela i v úvodním setu jejich druhého zápasu. Cottafavu s Nicolaiem v něm porazili 21:14. „Velmi dobře jsme plnili taktické pokyny a podávali, kam jsme chtěli. Z toho plynuly jejich nevynucené chyby a větší tlak z naší strany,“ vrátil se Ondřej Perušič k úvodní sadě.

„Od druhého setu se naše hra zhoršila ve všech ohledech. Už se nám nedařilo tolik dostávat Italy pod tlak podáním, následně je bránit a zejména Cottafa v útoku i obraně zařídil několik klíčových bodů,“ viděl Ondřej Perušič důvod dvou prohraných sad 13:21 a 7:15.

Mladíci překvapili

O překvapení ve skupině D se postarali ve čtvrtek čeští mladíci Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem. Do hlavní soutěže se dostali díky divoké kartě a hned v prvním utkání porazili další nizozemskou dvojicí Boermans a de Groot 2:1 (18, -10, 7). „Je to výborný den. Po tom, co v Ostravě bylo pár dnů zataženo a pršelo, tak se rozjasnilo. Vytáhlo to spoustu diváků do arény a to nás drželo nad vodou,“ radoval se Jiří Sedlák z prvního vítězství v Dolních Vítkovicích.

„Znamená pro nás, že pokud zahrajeme dobře i v dalších zápasech, tak si můžeme vybojovat postup. Už teď jsme blízko, protože dál jdou první tři týmy,“ vysvětlil Jakub Šépka. „Nesmíme ale polevit a musíme hrát každý zápas na maximum, abychom se dostali do play-off,“ dodal.

Češky svázala nervozita

Smůlu měly jediné české zástupkyně v turnaji žen. Ostravská rodačka Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou, které startují s divokou kartou, hned v úvodu narazily ve skupině D na zkušené Kanaďanky Melissu a Brandie. Čtvrtému nasazenému páru podlehly 0:2 (-12, -21). „Zapomněla jsem, že tady už nejsem začátečník a byla jsem hrozně nervózní,“ svěřila se Marie-Sára Štochlová.

„Nebyla to jen Maruška,“ přiznala se i Barbora Hermannová. „Tohle jsou týmy, které vaší nervozitu nebo nejistotu chytnou za pačesy a udělají si z toho svoji extra sílu. Jsem ráda, že jsme na to ve druhém setu zareagovaly. Neříkám, že jsme s tím spokojené, to vůbec ne. Radši bychom hrály tie-break, ale jsem ráda, že jsme nedostaly dvakrát třináct,“ dodala Hermannová.