V olympijském žebříčku, z něhož postupuje patnáct párů, jsou české jedničky teď desáté. Už věří, že si v létě zahrají na písku v Tokiu? „Ondrův taťka studoval matfyz a udělal speciální excel, ve kterém propočítal varianty, kdy se tam můžeme ještě nedostat,“ prozradil dvoumetrový David Schweiner.

„Matematicky to máme podchyceno, všechno je pod kontrolou odborníků,“ smál se jeho o deset centimetrů menší parťák z pláže. „Teoretická šance, že bychom se na olympiádu nedostali, pořád je. Čtyři týmy v žebříčku za námi by musely skončit na prvním, druhém, třetím, čtvrtém nebo pátém místě na obou zbývajících čtyřhvězdičkových turnajích, což je Soči a Ostrava,“ objasnil všechny možnosti Ondřej Perušič.

Startem v Tokiu by následoval svého prarodiče Borise Perušiče, československého mistra světa z roku 1966 a stříbrného medailistu z olympiády v Tokiu 1964 v šestkovém volejbalu. „Ještě jsem se s ním neviděl, protože po návratu z Kataru jsem byl v karanténě a pak zase letěl pryč. Jen jsme si volali a byl moc nadšený. Dědeček je jedním z našich největších fanoušků, ale zatím nevím, jestli se mu tatínek pochlubil excelovou tabulkou,“ prozradil Perušič mladší.

Úspěšnému závěru kvalifikace a účasti na olympiádě přizpůsobil pár i svou přípravu. „Za týden nás čeká Kontinentální pohár v Madridu. Hrát čtyři turnaje v řadě, navíc s cestováním, časovým posunem a malým prostorem na regeneraci, bychom spíš riskovali nějaké zranění. Proto jsme se rozhodli třetí turnaj v Mexiku vynechat a radši týden potrénovat na Tenerife,“ prozradil Perušič místo jejich současného pobytu.

Kvalifikace pro Tokio se uzavře týden po J&T Banka Ostrava Beach Open 2021, která se v Dolních Vítkovicích koná 2. až 6. června. Na čem musí dvojice ještě zapracovat? „Bohužel, na všem, abychom uspěli,“ konstatoval Schweiner. „Ve hře jde o detaily, které pak rozhodují celé zápasy. Jsou to jeden dva body, které nám občas chybí. Musíme zapracovat na tom, aby výkony byly konstantnější a těch pár bodů navíc se nám podařilo urvat častěji než doteď,“ vysvětlil Schweiner.

Z Madridu se nejlepší český pár vrátí na dva týdny domů, pak ho čeká čtyřhvězdičkový turnaj v ruském Soči a po něm už Ostrava. Připraven je i na variantu, že kvůli koronaviru budou pod vysokými pecemi letos chybět diváci. „Vzhledem k předchozím dvěma ročníkům, kdy bylo vždycky plno a neskutečná atmosféra, by nás to hodně mrzelo. Dá se to ale pochopit. Nezbývalo by nám nic jiného, než fanoušky potěšit u obrazovek, nebo naopak nepotěšit ty nepřející,“ usmál se vyšší z obou beachvolejbalistů.