/FOTOGALERIE/ Co mají společného Dauhá, Montreal, Hamburk, Paříž, Dubaj a Ostrava? Od roku 2018 světový turnaj v plážovém volejbale. A podle Mezinárodní volejbalové federace FIVB patří mezi tři nejlepší díky skvělé divácké atmosféře, netypickému industriálnímu prostředí v Dolních Vítkovicích a výborné organizaci. Letos je pod vysokou pecí vše připraveno pro 5. ročník J&T Banka Ostrava Beach Pro mužů a žen nejvyšší kategorie Elite 16, který začne ve středu kvalifikací.

Na pískových kurtech v Dolních Vítkovicích se už trénuje, turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro 2023 mužů a žen nejvyšší kategorie Elite 16 začne ve středu kvalifikací o čtyři volná místa v každé kategorii. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Čeká i Helenu Havelkovou. „Před dvěma roky jsem byla v Ostravě jako divák a tak trochu doufala, že když se rozhodnu pro beach, tak si tu jednou zahraju,“ svěřila se někdejší česká hvězda šestkového volejbalu. Vloni v létě se dala dohromady s čerstvou maminkou Markétou Nausch Slukovou, která v Dolních Vítkovicích vyhrála v roce 2018. Tehdy byla její parťačkou na písku Barbora Hermannová, která už rok a půl hraje s Marií Sárou Štochlovou.

„Říkám tomu beachvolejbalový svátek, protože se sjíždí celá republika sem do Ostravy a vypadá to, že si to s námi užívají,“ těší Barboru Hermannovou světový turnaj v jejím rodném městě. „Domácí prostředí, které tady každý rok vytváří hezkou atmosféru všem českým týmům pomáhá. Jsem velice ráda za to, že se tradice drží a lidi chodí,“ vysvětlila zkušená česká beachvolejbalistka a vítězka z roku 2018.

„I na zápasy, kde nehrají české týmy, je tady obrovský kotel. Fanoušky to baví a žijí tím. To se mi hrozně líbí, že my Češi dokážeme vytvořit takovou atmosféru a na to se moc těším,“ doplnila spoluhráčku Marie Sára Štochlová. Jejich cesta turnajem začne s divokou kartou až ve čtvrteční hlavní soutěži.

Stejně jako českých jedniček Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, kteří v Ostravě čtyřikrát došli do semifinále a třikrát až těsně pod vrchol. „Na konci všech finále nám chybělo pár balonů, možná trochu sil, ale my se už soustředíme na začátek turnaje, na každý zápas, protože startovní listina je opravduá hodně vyrovnaná. Je vidět, že olympijská kvalifikace začala, všichni začínají jezdit a sbírat co nejvíce bodů do Paříže příští rok,“ upozornil David Schweiner na silnou konkurenci.

„Příležitostí vyhrát nějaké relevantní body směrem k olympiádě není tolik. Právě to je důvod k pokoře na naší straně, přestože víme, že se nám v Ostravě daří a před domácí kulisou hrajeme dobře,“ vysvětlil Ondřej Perušič.

Na J&T Banka Ostrava Beach Pro přijeli Češi jako vítězové předešlého turnaje Elite 16 v Brazílii. Kdo kromě nich letos patří k favoritům? Olympijští vítězové Mol a Sørum z Norska, kteří obhajují loňské prvenství, mistři Evropy Åhman a Hellvig ze Švédska, Nizozemci Brouwer a Meeuwsen, mistryně světa Duda a Silva z Brazílie, evropské šampionky Graudina a Samoilova z Lotyšska, loňské vítězky Müller a Tillman z Německa. Překvapit mohou ale i páry z kvalifikace.

Turnaj vyvrcholí nedělními zápasy o medaile a organizátoři hlásí, že vstupenky na víkend už jsou téměř vyprodané. Fanoušci se mohou těšit i na jednu novinku. Populární závod 500 mil v Indianapoli má své legendární smažené kuře, tenisový Wimbledon jahody se smetanou a J&T Banka Ostrava Beach Pro od letošního roku ostravské rurki od společnosti Delirest ČR/SR.