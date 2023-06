/FOTOGALERIE/ Nechyběli v žádném ročníku J&T Banka Ostrava Beach Pro, před pěti lety skončili čtvrtí, pak třikrát druzí. Dnes patří k favoritům elitního světového turnaje a očekává se, že „dobu stříbrnou“ změní ve zlatou, což čeští plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner neradi slyší.

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová (vpravo) a Marie Sára Štochlová mají před turnajem v Dolních Vítkovicích dobrou náladu. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Přestože víme, že se nám v Ostravě daří a před domácí kulisou hrajeme dobře, tak i minulé turnaje ukázaly, že na této úrovni rozhodují ty nejmenší detaily. Můžeme skončit už ve skupině, byť na domácím turnaji, stejně jako můžeme opět prohrát finále,“ uvědomuje si Ondřej Perušič.

Letos do Dolních Vítkovic přijeli jako vítězové předchozího turnaje světové série Elite 16 v Brazílii. „To nás nutí k pokoře, ale zároveň nám to dodává i určité sebevědomí,“ říká Ondřej Perušič.

„Startovní listina je opravdu hodně vyrovnaná. Je vidět, že olympijská kvalifikace začala, všichni začínají jezdit a sbírat co nejvíce bodů do Paříže příští rok, takže půjdeme set od setu, zápas od zápasu a budeme doufat, že to bude stačit,“ vysvětluje dlouhán David Schweiner. „A kdybychom se dostali do finále, tak do toho samozřejmě dáme všechno,“ slibuje.

Oba pak rozesměje, když slyší, že je organizátoři považují za maskoty turnaje pod vysokou pecí. „Už nám chybějí jen nějaké oblečky, nandat tu plyšovou hlavu a můžeme tady klidně pobíhat,“ žertuje David Schweiner. „Je to hezká vyhlídka po konci kariéry. Člověk aspoň zůstane v kontaktu s tím prostředím, turnajem a tak. Těšíme se na to,“ pokračuje Ondřej Perušič na stejné vlně.

Napřed ale musí postoupit ze základní skupiny D, kde se ve čtvrtek utkají s chilskými bratranci Grimaltovými (10.10) a německou dvojicí Ehlers – Wickler (17.20). Divokou kar᠆tu mají v soutěži mužů čeští mladíci Kryštof Jan Oliva a Tadeáš Trousil, které ve skupině C ve čtvrtek prověří Italové Ranghieri a Carambula (14).

Dobře naladěný je i jediný český pár s divokou kartou v hlavní soutěži žen. Kromě soupeřek obě hráčky zajímá počasí a to, co si oblečou.

„V Ostravě vždycky aspoň jeden den prší každý rok, tak si s trenérem myslíme, že bude pršet,“ říká Marie Sára Štochlová. „Ne, věřte mi, ten᠆hle rok bude svítit sluníčko a bude krásně,“ oponuje jí ostravská rodačka Barbora Hermannová. „Vypadá to, že bude fakt svítit sluníčko, tak máme připravené nové plavky,“ těší se tedy Štochlová.

Na písek nastoupí v bikinách. A v jaké formě? „Barča to řekla moc hezky, tak já to zopakuji: formu máme vzrůstající, takže doufáme, že bude kulminovat ke konci týdne,“ reprízuje Štochlová slova zkušenější spoluhráčky Hermannové.

Ve čtvrtek se Češky utkají s páry Agatha – Rebecca z Brazílie (9.20) a Melissa – Brandie z Kanady (16.30).