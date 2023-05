/FOTOGALERIE( Jedna je nejzkušenější českou volejbalistkou na pláži, druhá v hale. Vloni v létě Markéta Nausch Sluková a Helena Havelková vytvořily 2-Stellar team a ve středu budou bojovat o postup do hlavní soutěže turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro nejvyšší světové kategorie Elite 16.

Markéta Nausch Sluková (vlevo) turnaj v Ostravě vyhrála v roce 2018 s Barborou Hermannovou. Letos ji v Dolních Vítkovicích čeká premiéra s Helenou Havelkovou (vpravo). Fotogalerie Lukáše Kaboně je z pondělní tiskové konference na kurtu pod vysokou pecí. | Foto: J&T Banka Ostrava Beach Pro/Jiří Zerzoň

„Odehrály jsme čtyři turnaje, tohle je pátý mezinárodní. Jsme jako tým stále takzvaně v plenkách, učíme se spolu hrát, sbíráme zkušenosti,“ vysvětlila Nausch Sluková, která v Dolních Vítkovicích triumfovala v roce 2018 s Barborou Hermannovou.

„Jsem šťastná, že tady můžu hrát,“ svěřila se Havelková, která ostravský turnaj před dvěma roky sledovala z tribuny. „Jsem zkušená z šestkového volejbalu, mám v něm vyhrané kde co, ale v beachi jsem opravdu v plenkách,“ konstatovala bývalá kapitánka české reprezentace a vítězka Poháru CEV.

„Ačkoliv jsou to oba volejbaly, je to jiné. Beach je náročný, intenzivnější. Jsem zvyklá šestnáct let být top hráčka a tady začínám v podstatě od nuly, všechno se musím učit, co funguje, co naopak,“ srovnala oba sporty.

Trofeje a medaile leží v písku. Kdo si je z Dolních Vítkovic letos odveze?

Nový český pár jde do kvalifikace s divokou kartou, od 10.10 hodin nastoupí proti Švýcarkám Esmée a Zoé. „Půjdeme do toho s tím, že je to buď, anebo,“ prohlásila Nausch Sluková.

Letos s ní kromě trenéra Simona Nausche do Ostravy přijela i jejich jedenáctiměsíční dcera Mayia. „Mám teď plínky všude, naštěstí Helča je vyměňovat nepotřebuje,“ smála se Nausch Sluková. „Bez rodiny bych si to nemohla dovolit, manžel Simon i babičky fungují skvěle. Největší aplaus, že tady ještě můžu nahánět balon, jde k nim,“ řekla maminka malé Mayi.

„I Helča mi moc pomáhá, vozí kočár, skládá kočár, všechno. Pomáhá jako správná parťačka a teta Helča,“ dodala Nausch Sluková.

Písečná pláž i hala. Ostrava se letos stane na týden mekkou světového volejbalu

Kvalifikace čeká ve středu i další dva české páry. Sestry Anna a Kateřina Pavelkovy nastoupí v 11 hodin proti Kanaďankám Melisse a Brandie, Jakub Šépka a Tomáš Semerád se od 11.50 hodin utkají se zkušenou brazilskou dvojicí George a Andre.

Další Češi, Ondřej Perušič a David Schweiner, Kryštof Jan Oliva a Tadeáš Trousil, Barbora Hermannová a Marie Sára Štochlová, vstoupí do hlavní soutěže turnaje ve čtvrtek.