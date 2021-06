/VIDEO/ Ostravu mají plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner moc rádi. Na prvním čtyřhvězdičkovém turnaji Světové série v roce 2018 obsadili v Dolních Vítkovicích 4. místo, předloni si na J&T Banka Ostrava Beach Open užili finále a ziskem stříbrné medaile položili bodový základ pro svou cestu do olympijského Tokia. Vloni si oba v Landek Parku vyzkoušeli práci horníků.

Hornickou helmu si Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner odvezli z turnaje J&T Banka Ostrava Beach Open 2019 spolu se stříbrnou medailí. Vloni poprvé sfárali pod zem. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Dva dny pod zemí v bývalé šachtě, kde se dřív těžilo černé uhlí, natáčeli promo ke 3. ročníku turnaje, který nakonec zrušil koronavir. „Oblékli jsme se do havířského a sfárali dolů. Bylo to zajímavé a obrovská zkušenost, nikdy jsem na podobném místě nebyl,“ prozradil Ondřej Perušič. „A velký zážitek. Obdivujeme všechny, kteří tam pracovali nebo ještě pracují, sami si to nedokážeme ani představit,“ potvrdil jeho slova David Schweiner.