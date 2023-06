/FOTOGALERIE/ Čtyři minulé ročníky J&T Banka Ostrava Beach Pro kategorie Elite 16 mužů a žen zařadila Mezinárodní volejbalová federace FIVB mezi top tři turnaje na světě. Kromě netradičního prostředí bývalého industriálního areálu v Dolních Vítkovicích a výborné organizace nadchla i skvělá atmosféra. Na tribunách se samozřejmě nejhlasitěji fandí českým hráčům a hráčkám, ale uznání za předvedené výkony míří i k zahraničním párům.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu, muži, skupina D, 2. června 2023, Ostrava. Diváci. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

S vydatnou podporou publika Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou vyhrály premiérové klání v roce 2018 a Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem v něm skončili čtvrtí, v dalších třech ročnících si český mužský pár zahrál pokaždé finále.

Skvělá atmosféra vládne pod vysokou pecí i letos. „Opět se ukázala důležitost kulisy. Vím, že to opakuju pokaždé, ale opravdu to je tak, že nás diváci podrželi,“ řekl Ondřej Perušič po nepříznivém vstupu do duelu s Partainem a Beneshem. Češi stav otočili a Američany smetli z kurtu ve dvou setech 25:16 a 25:13.

V základní skupině D vyhráli všechny tři zápasy 2:0 a postoupili přímo do čtvrtfinále. „Myslím, že to ukazuje jak výborná je kulisa a jak moc se nám v Ostravě daří,“ dodal Ondřej Perušič. Zahrají si české jedničky finále i letos? Jejich cesta play-off začne v sobotu v 17.30 hodin, soupeř vzejde z osmifinále.

Nadšení byli při své premiéře v hlavní soutěži i devatenáctiletí čeští mladíci Kryštof Jan Oliva a Tadeáš Trousil. „Vzít set vicemistrům světa je úžasné! Atmosféra bomba, jen škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ dodal Oliva po prohře 1:2 16, -18, 8) s brazilskou dvojicí Vitor Felipe – Renato.

Domácí podporu potřebuje i ostravská rodačka Barbora Hermannová, s parťačkou Marií Sárou Štochlovou se v sobotním osmifinále utkají od 10 hodin se Švýcarkami Vergé-Dépré – A. Mäder.

J&T Banka Ostrava Beach Pro kategorie Elite 16 v plážovém volejbale mužů a žen v Dolních Vítkovicích:

Program v sobotu 3. června

Osmifinále ženy – 10.00: Hermannová, Štochlová (ČR) – Switzerland, Vergé-Dépré, A. Mäder (Švýc.), Nuss, Kloth (USA) - Mariafe, Clancy (Austr.), 11.00: Brunner, Hüberl (Švýc.) - Stam, Schoon (Niz.), Ana Patrícia, Duda (Braz.) - Scoles, Flint (USA).

Osmifinále muži – 12.00: Vitor Felipe, Renato (Braz.) - Ehlers, Wickler (Něm.), Cherif, Ahmed (Katar) - Pedro Solberg, Guto (Braz.), 13.00: Evandro, Arthur (Braz.) - Krou, Gauthier-Rat (Fr.), Łosiak, Bryl (Pol.) - Partain, Benesh (USA).

Čtvrtfinále ženy – 14.30: Cannon, Sponcil (USA) - ???, Melissa, Brandie (Kan.) - ???, 15.30: Hughes, Cheng (USA) - ???, Müller, Tillmann (Něm.) - ???.

Čtvrtfinále muži – 16.30: Mol, Sørum (Nor.) - ???. Ranghieri, Carambula (It.) - ???, 17.30: Perušič, Schweiner (ČR) - ???, Åhman, Hellvig (Švéd.) - ???.