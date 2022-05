Přesto se už 5. místem na challengeru minulý týden v Turecku kvalifikovaly na červnové mistrovství světa v Římě. „Byl to poslední možný turnaj, na kterém jsme mohly uhrát nějaký výsledek. A zahrály jsme tam výborně. Po půlroce trénování jsme na mistrovství světa. To je úžasný výsledek,“ radovala se rodačka z Ostravy.

Na pláži pod vysokými pecemi se ale dvojici zatím nedaří, oba své čtvrteční zápasy prohrála. Dopoledne podlehly čtvrtým nasazeným Brazilkám Talitě a Rebecce 0:2 (-18, -15). „Máme to těžké, je tady světová elita a za normálních okolností bychom hrály kvalifikaci,“ připomíná, že do hlavní soutěže se dostaly na základě divoké karty.

„Myslím, že v prvním setu jsme Brazilky hezky potrápily až do koncovky. Tam bylo škoda nějakých dvou chybiček, mohly jsme možná uhrát jeden set,“ vrátila se k úvodnímu duelu v základní skupině D. Odpoledne se pak na centrkurtu utkaly se Švýcarkami Hüberliovou a Brunneovou. I s nimi prohrály 0:2 (-11, -21).

„Měly jsme setbol, ale to bylo asi jediné, co jsme v tom celém zápase mohly… Jsou to holky, které letos už mají placku z challengeru v Dauhá, loňské mistryně Evropy, výborný tým,“ mrzela Hermannovou nevyužitá šance ve druhé sadě. „V prvním setu jsme nedokázaly soupeřky zatlačit servisem, naopak samy jsme zkazily tolik podání, že jsme jimi nezatlačily vůbec. Ale jsme rády, že si proti těmto holkám můžeme zahrát a sbírat zkušenosti. Pro nás je každý zápas, i prohraný, cenný,“ konstatovala.

Do čtvrtfinále postoupí ze základní skupiny dva nejlepší páry, jejich šance je minimální. „Ale ještě si to tady užijeme. Zítra půjdeme zase do plných,“ připomenula Hermannová, že v pátek od 12.40 hodin se jediné Češky v hlavní soutěži žen utkají s brazilskou dvojicí Taiana Lima a Hegeile.