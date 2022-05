Cesta páru s divokou kartou, který se dal dohromady vloni na podzim, skončila v Dolních Vítkovicích v základní skupině D. Po čtvrteční prohře s brazilskou dvojicí Talita a Rebecca podlehly Češky v pátek 0:2 Švýcarkám Hüberliové s Brunneovou i Brazilkám Taianě Limě a Hefeile. „Kurňa, je to škoda. V každém setu jsme měly šanci ukradnout jim to, bohužel se nám to nepovedlo,“ nezapřela svým slovníkem Hermannová rodné město.

I přes tři porážky si účast v turnaji obě pochvalovaly. „Dal nám šanci zahrát si se světovými týmy. Bez divoké karty bychom se do hlavní soutěže nedostaly. Musely bychom si to vybojovat v kvaldě, kde jsou hoky, které letos skončily s medailemi,“ cenila si návratu na ostravský písek.

OBRAZEM: Hermannová si domácí turnaj užívá. Každý zápas je pro nás cenný, říká

Hermannová s bývalou spoluhráčkou Markétou Nausch Slukovou turnaj pod vysokými pecemi vyhrála v roce 2018. Pro její současnou parťačku Štochlovou to letos byla premiéra mezi světovou elitou. „Myslím, že to zvládla velice odvážně,“ pochválila ji Hermannová. „Elitní turnaj je úplně jiný level, nedá se srovnat s challengerem,“ upozornila na velký rozdíl v úrovni obou světových sérií.

Právě na nedávném challengeru v Turecku se nová česká dvojice získanými body za 5. místo kvalifikovala na světový šampionát za tři týdny v Římě. „Strašně moc se těším. Je to moje první mistrovství světa a poprvé budu v Římě,“ svěřila se Štochlová.

Centrum Ostravy bude patřit ženám. Poběží pro skleněnou káču. Podívejte se

Pomohou jim na italském písku tři zápasy z Ostravy? „Myslím, že nás to bude motivovat, někdy opravdu chyběl jen kousek. Tréninkem poladíme nějaké věci a budeme schopné konkurovat ještě víc,“ konstatovala Hermannová. „Ozkoušely jsme si ty nejvíc kvalitní týmy, se kterými se tam, doufám, nepotkáme,“ dodala se smíchem.

„Myslím, že jsme v každém zápase předvedly horší věci i ty dobré. Slyšela jsem, jak nás chválí v televizi, že jsme pozitivní a bojujeme do posledního míče. To mi udělalo hroznou radost, to byl jeden z našich cílů. I když se nám nepodařilo uhrát ani set, mám z toho dobrý pocit a těším se na další zápasy,“ prozradila Štochlová.

Kam za sportem? Ženy mohou běhat, muži zajít na fotbal. A společně pak na pláž

Ty je čekají už ve středu v lotyšské Jurmale, kde pokračuje série Elite 16. Tentokrát však Češky musí do kvalifikace. „Když se člověk raduje a vypadá u toho energicky, tak to přidává i mentálnímu nasazení, že se nesloží, když pokazí jeden balon. Přijde mi, že se trošku víc zapojují i fanoušci, když to není žádná nuda a skleslé hlavy," přidala Hermannová svůj postřeh.