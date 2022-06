S J&T Banka Ostrava Beach Pro 2022 jste tedy spokojen?

Považuji za obrovský úspěch nejenom nás pořadatelů, ale i všech partnerů, kteří s námi ten projekt pět let staví - města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Národní sportovní agentury, že jsme se letos poprvé dostali na úroveň nejprestižnější série turnajů na světě. Mám pocit, že za sebou máme ročník, kdy jsme se zase vrátili do plných stadionů a atmosféra byla díky výkonu českého páru Perušič - Schweiner fantastická až do posledního zápasu. To byla skvělá věc. Hodnotím ho proto jako povedený a kladné byly i ohlasy z Mezinárodní volejbalové federace FIVB.

Letos to přitom dlouho vypadalo, že se v Dolních Vítkovicích hrát nebude…

Bylo to hodně komplikované. Díky tomu, že jsme se dostali na top úroveň, požadavky na prize money a organizaci o něco vyrostly. Ve chvíli, kdy jsme museli dát rozhodnutí, nebyla bohužel dotace z NSA ještě známá. Finanční nejistota poslední týdny před akcí byla opravdu velká. V téhle věci bych chtěl extrémně poděkovat městu Ostrava a Moravskoslezskému kraji. Díky jejich dodatečné podpoře jsme se rozhodli, že do toho půjdeme.

Je nějaká věc, která vás na turnaji překvapila?

Pozitivně rozhodně to, že po jednom zrušeném ročníku a kvůli covidu vloni dramaticky omezeném, se na tribuny vrátily davy lidí a až po finálové zápasy byla na turnaji neskutečná atmosféra. To je už tradiční věc, kterou umí jenom ostravské publikum. To mě příjemně překvapilo. Stejně jako to, že díky novému formátu jsme tam měli naprostou špičku světového beachvolejbalu. Turnaji extrémně prospěl fenomenální výkon naší dvojice Perušič - Schweiner. Škoda jen, že do finálových bojů se nedostaly další české páry a ženy nedokázaly navázat na úspěch z minulých let. Věřím ale, že to přijde.

Nezklamalo vás, že Ondřej Perušič a David Schweiner při svém třetím finále opět skončili těsně pod vrcholem?

Jsem úplně nadšený nejen z jejich hry, ale i z toho, jak se na kurtu chovají a jak je vnímá celé beachvolejbalové světové prostředí. Vezměte si, že zlatí medailisté z olympiády v Tokiu Anders Mol a Christian Sörum z Norska, se samozřejmě radovali z vítězství v turnaji, ale byla tam i nehraná lítost za to, že ho nedopřáli našemu týmu na domácí půdě. Bylo to dáno tím, jaký kredit mají ve světě. Při finále za mnou na tribuně seděla spousta zahraničních hráčů a za to, jak o našich klucích mluvili, jsem na ně byl pyšný. To je fantastická reprezentace českého sportu.

Dostanou šanci vyhrát ostravský turnaj příští rok?

Perfektně to ukazuje, že domácí atmosféra je pro kluky naprosto skvělým dopinkem a jejich výkony na písku v Dolní oblasti Vítkovic jsou nad úrovní toho, co předvádějí ve světě. Někomu to svazuje ruce, ale oni tu energii umí využít ve svůj prospěch. Myslím si, že nejen v zájmu této dvojice, ale celého českého beachvolejbalu, by se mělo v tradici pokračovat a umožnit takhle kvalitní výkony předvádět i v budoucích letech.

Takže se můžeme těšit na J&T Banka Ostrava Beach Pro 2023?

Kalendář turnajů se dělá až ke konci roku, ale FIVB extrémně stojí o to, abychom ho realizovali i v příštím roce, protože nás dlouhodobě vyhodnocují jako jeden z nejlepších na světě. Myslím si, že jsme opět předvedli organizačně i po sportovní stránce dobrý výkon a není důvod, proč bychom z této elitní sestavy vedle měst jako jsou Paříž, Rio de Janeiro, Hamburk nebo Sydney měli vypadnout.