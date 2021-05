Sobotní přetlačovanou zvládli Rytíři v nájezdech (8:7 SN), o den později sice prohrávali o dva góly, ale po obratu triumfovali 7:5, celou sérii ovládli 4:0 na zápasy a 12. června vyzvou v bitvě o titul podle očekávání Mladou Boleslav.

Ta si podobně poradila s Chodovem. „První polovina zápasu byla ještě horší než v sobotu, ale potom jsme se rozjeli a navíc nás hodně podržel gólman. Ke konci měla Sparta obrovský tlak, my jsme měli štěstí, ale vítězství jsme šli naproti,“ hodnotil trenér Vítkovic Pavel Brus.

Superliga mužů – semifinále play-off, 3. a 4. zápasy:

Sparta Praha – Vítkovice 7:8 SN (2:3, 2:2, 3:2 – 0:0)

Branky: 40., 42. a 51. Ujhelyi, 4. Pažák, 10. Juha, 28. Kareš, 59. Křenek – 8. a 16. Gattnar, 11. a 26. Matejčík, 39. Besta, 42. Nehera, 49. Delong, rozhodující nájezd Šebesta. Rozhodčí: Furmánek – Šolc. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0.

Sparta Praha – Vítkovice 5:7 (2:1, 2:4, 1:2)

Branky: 3. Juha, 15. Krbec, 21. Křenek, 33. Čermák, 56. Pruner – 24., 35. a 39. Jan Šebesta, 35. a 41. Besta, 17. Matejčík, 55. Šindler. Rozhodčí: Nábělek – Štengl. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Konečný stav série: 0:4.

Další zápasy: Chodov - Mladá Boleslav 4:5 PP (2:2, 0:1, 2:1 – 0:1) a 2:7 (1:2, 1:2, 0:3), konečný stav série: 0:4.

Derby zatím patří florbalistkám Vítkovic

Jasný průběh má zatím derby florbalistek mezi Vítkovicemi a FBC Ostrava v rámci semifinále extraligového play-off. Obhájkyně titulu po výhrách 9:4 a 5:1 ani ve svém 27. a 28. zápase sezony nezaváhaly a vedou tak 2:0 na zápasy.

„Dneska to ale bylo jiné než první zápas. Soupeř přepnul do většího důrazu, agresivity, hned to bylo znát, a to nás trochu zaskočilo. Chvilku trvalo než jsme si na to zvykli a také jsme přepnuli,“ řekl trenér Vítkovic Tomáš Martiník.

„Druhý zápas byl z naší strany mnohem povedenější, byli jsme lepší na nohou i tvrdší v soubojích. Do 30. minuty hodně vyrovnané, pak nás ale Vítkovice začaly tlačit, my neudrželi míček a vytvořit si šance. Tam se to lámalo,“ uvedl kouč FBC Jakub Robenek.

Extraliga žen – semifinále play-off, 1. a 2. zápasy:

Vítkovice – FBC Ostrava 9:4 (2:2, 5:2, 2:0)

Branky: 3. a 55. Maroszová, 21. a 30. Lina Hägg, 31. a 33. Seevaldová, 7. Šponiarová, 25. Kubečková, 53. Halfarová – 5. a 28. Mlejnková, 15. Šešulková, 25. Bačová. Rozhodčí: Beranová – Hejnová. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1.

Vítkovice – FBC Ostrava 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky: 55. a 59. Barbora Husková, 20. Kubečková, 38. Seevaldová, 44. Cholinská – 15. Hudáková. Rozhodčí: Petřík – Podlesný. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Stav série: 2:0.

Další zápasy: Chodov – Střešovice 6:2 (0:1, 4:0, 2:1) a 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), stav série: 2:0.