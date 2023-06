Basketbalisté BK Hladnov ze Slezské Ostravy si užívají další týmový úspěch. Hráči mužského „áčka“ pod trenérským vedením Michala Rašky loni postoupili do druhé ligy a v této soutěži se v letošní sezóně neztratili. V moravské skupině se probojovali až do semifinále play-off mezi poslední čtyři celky a celkově se v této skupině umístili na třetím místě.

Basketbalisté BK Hladnov se v moravské skupině druhé ligy umístili na třetím místě. | Foto: se svolením BK Hladnov

„Je to pro nás velký úspěch. Po postupu do druhé ligy jsme měli jediný cíl – udržet se v soutěži. Ale že dojdeme až tak daleko, v to jsme vůbec nedoufali! Většinu týmu tvoří naši odchovanci, často mladí a zatím nezkušení hráči. Do soutěže jsme šli tedy hlavně sbírat zkušenosti a při troše dobré vůle se zachránit,“ řekl trenér Michal Raška.

Ve druhé lize šlo mužstvo krok za krokem za dalším velkým úspěchem. „Kluci ke každému tréninku a zápasu přistupovali zodpovědně a postupně se nám dařilo porážet i mnohem zkušenější týmy než jsme my, až z toho bylo semifinále. Pouze mužstva, které se umístily na 1. a 2. místě základní části, tedy Sokol Karviná a TJ Slovan Černá Pole Brno, se nám v semifinále play-off porazit nepodařilo,“ konstatoval trenér Raška.

Basketbalový klub BK Hladnov Ostrava vychoval řadu úspěšných hráčů, mezi nimiž ční jméno Jaromíra Bohačíka. Ten reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa v Číně v roce 2019, na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 a na loňském mistrovství Evropy v Praze. Nyní hraje v německém Brose Bamberg.

Nejnovější úspěch ve druhé lize dává podle trenéra a manažéra klubu Michala Rašky celému klubu další energii pro práci nejen s mužským týmem, ale právě i pro tradiční výchovu basketbalové mládeže.

„BK Hladnov stále hledá nové talenty a provádí celoročně nábory chlapců pro tento tradiční sport. Informace o náborech a o našem klubu najdete na našich stránkách www.tjhladnov.cz nebo na našem facebooku. Přijďte si zahrát basketbal, přijďte reprezentovat Slezskou Ostravu,“ dodal Michal Raška.