Právě fakt, že se vše bude dít pod širým nebem, dělá akci specifickou. „Jdeme do toho poprvé, takže čekáme, co to přinese. Ale věříme si, že pokud vyjde dobré počasí, tak právě venkovní atmosféra, ať už to v podání divácké, hudební či světelné kulisy, které připravujeme, to může být velice zajímavé i atraktivní. Je to samozřejmě i pro nás výzva,“ přiznává Pavel Baďouček s tím, že on se svým týmem musel myslet i na případ nepřízně počasí.

„Ring bude zastřešený, se zbytkem je to horší,“ usmívá se. „Ale doufáme, že se s tím popasujeme a Ostrava zažije něco, co tady ještě nebylo. Fighterský open air s evropským šampionem. Tohle bude velmi zajímavé,“ dodává Jiří Ondruš, druhý z organizátorů.

close info Zdroj: GFN 6 zoom_in GFN 6 v Ostravě.

Poukazuje tím na fakt, že připravena je karta s řadou domácích jmen jako Lukáš Dekýš, Natálie Poledníková, Patrik Terkel, Josef Pekárek, nebo bitvu Ostraváků Petra Orlovského s Matějem Reiským. „Lidé budou mít možnost vidět nejlepšího českého profesionálního boxera napříč vahami (Dekýš), zároveň i bohatou mezinárodní účast, protože přijedou borci z Polska, Slovenska, či Arménie. Odsud je i Dekýšův soupeř (Hamo Aperyan). Myslím si, že to bude skvělá boxerská show,“ je přesvědčený Baďouček.

Chystá se i doprovodný program, jako zápasy v K1, vše okoření krásné motorky z Harley Davidson Ostrava. „Měla by být možnost se projet na polygonu, na terénní části v nějaké z tatrovek. A chystáme i překvapení,“ zůstává tajemný Jiří Ondruš.

Vstupné činí 440 korun, lístky jsou k dostání jsou v síti Ticketporal. Baďouček věří, že by mohlo přijít okolo tisícovky fanoušků bojových sportů. Velká část výtěžku půjde na charitativní účely. „Izabelka trpí těžkou formou epilepsie, takže jsme se jí a jejím rodičům rozhodli pomoci. Stejně jako na předchozích akcích tak máme i tento prvek navíc,“ podotýká Pavel Baďouček, přičemž na předchozích pěti turnajích se takto vybralo a rozdalo dohromady okolo 800 tisíc korun. „Vše ve spolupráci s nadací Multicraft,“ uzavírá Jiří Ondruš.