/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pěsti v Ostravě. Tak nazvali organizátoři letošní mistrovství České republiky v boxu. Speciálními hosty byli Rostislav Osička s Markem Vašutem, protagonisté filmu Pěsti ve tmě. Známý herec Vašut celý sobotní finálový podvečer odmoderoval. Jak to v sobotu v hale vypadalo, se můžete podívat v přiložených videích Deníku.

Mistrovství ČR v boxu v Ostravě (21. října 2023). | Video: David Hekele

Turnaj, který se do třetího největšího města republiky vrátil po šesti letech, se opět konal v hale Sarezy v Přívoze. „Je to pro nás velká čest a děláme vše pro to, aby byli boxeři i diváci spokojeni. Velkou pomocí je nám dlouhodobá podpora města, obvodu a kraje,“ řekl už dříve předseda Boxing Clubu Ostrava Dalibor Fröhlich.

Zdroj: David Hekele