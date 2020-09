„Trvalo tři měsíce než nám otevřeli stadiony a mohli jsme začít trénovat na ledě. Situace se ale každý den mění, jednou nám řeknou, že je to lepší a pojedeme na plný provoz, na konci týdne nás pak upozorní, že musíme začít trénovat s rouškami, protože se to zhoršilo. Připadá mi to jako skákat z jedoucího vlaku a pak do něho zase naskakovat,“ popsal současné podmínky v USA.

S přípravou je ve skluzu. „Forma je taková, jaká měla být po mistrovství světa v dubnu, květnu a červnu. I když jsme se ve třech měsících, kdy jsme stáli, věnovali fyzické kondici, krasobruslení je tak specifický sport, že když člověk není na ledě, nemůže nic dělat. Když tři měsíce nestojíme na bruslích a neskáčeme, v přípravě to zanechá zádrhel,“ vysvětlil úřadující český mistr, který v březnu oslavil 30. narozeniny.

„Děláme na skocích a dalších věcech, abychom se dostali do formy. Tím, že jsme tři měsíce stáli, tak bohužel nikdo v tento okamžik nebude schopný zajet celé programy se všemi čtveráky,“ objasnil zkušený český olympionik.

I on pracuje na novém programu, ale zatím netuší, kdy a kde ho předvede. „Je to takové divné období, které jsme nikdy nezažili. Bruslařský svět není schopný se tak rychle adaptovat jako jiné sporty,“ konstatoval bronzový medailista z ME 2013.

„V Americe se už hraje NHL, NBA, baseball, tenis. Vytvořili jakési bubliny, ve kterých jsou ti sportovci, zápasy se hrají v jedné hale. Bruslení je sice také sport, ale i divadlo. To, co předvádíme na ledě, předvádíme pro diváky a my si od nich bereme jejich reakci na náš výkon. Bylo by hrozně těžké bruslit v prázdné hale, kde bychom si nemohli od obecenstva vzít emoce a využít je k tomu, abychom dali do svého programu ještě víc energie,“ řekl Březina.

Mistrovství čtyř zemí bude letos hostit Polský Těšín a český šampion se netají tím, že by na něm v prosinci chtěl obhájit titul. „Bude záležet na tom, jak se vyvine situace s mezinárodním cestováním, ale pokud by to šlo, rád bych na republiku přijel,“ svěřil se nejlepší český krasobruslař.