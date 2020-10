Americkou brusli v Las Vegas tak český krasobruslař sledoval o víkendu jen z obrazovky. „Bohužel jsem při tréninku dopadl u axela na záda a čtrnáct dní nemohl skákat,“ vysvětlil třicetiletý účastník olympijských her ve Vancouveru, Soči a Pchjong᠆čchangu pro facebook svazu svou absenci.

„První dva týdny jsem nebyl schopný se ani otočit.Teď už je to lepší a doktor mi řekl, že můžu začít. Musím zaklepat, zatím je všechno v klidu,“ pochvaloval si Březina poté, co na ledě vyzkoušel dvojité skoky.

I když v Las Vegas úřadující český šampion chyběl, zprávy měl z nejlepších zdrojů. Od dvojnásobného mistra světa Nathana Chena a Mariah Bellové, svých amerických kolegů ze skupiny kouče Arutjunjana a čerstvých vítězů víkendové Americké brusle. „Ukazovali mi, jak to tam vypadá,“ prozradil bronzový medailista z mistrovství Evropy 2013.

„Závodníci museli přijet už v pondělí, protože Američané udělali ‚bublinu‘, jakou měli při finále NHL, NBA, baseballu a teď i v americkém fotbalu. Všichni museli projít testem na covid, a když ho měli negativní, mohli vyjít z hotelového pokoje na trénink,“ vylíčil podmínky před soutěží.

Opatření byla i v hale, kde tentokrát chyběli diváci. „Mohli do ní pouze závodníci a trenéři. Rozhodčí i lidé z organizačního výboru byli uzavřeni mimo, takže se nikdo s nikým nepotkal, ani bruslaři mezi sebou. Nesměli sedět v hledišti, ale ve skyboxech, každý ho měl pro sebe,“ vysvětlil Březina.

Do svého zranění se i on na prestižní soutěž připravoval. „Bylo to mnohem těžší. Museli jsme improvizovat, protože i v Americe zavřeli na jaře haly, tělocvičny i posilovny, takže jsme neměli kam jít dělat suchou přípravu,“ svěřil se Březina, že často trénoval v parku.

Přestávku od ledu měl i před rokem po jarním mistrovství světa. „Pauza tehdy trvala jen měsíc a půl, ale na ledě jsem byl pořád, tak na hoďku jsem si šel každý den zabruslit,“ připomenul dobu, v níž zvažoval ukončení kariéry.

Letos kvůli koronaviru nestál na bruslích tři měsíce. „Když jsem byl mladší, mimo led, který se v létě v hale rozpustil, jsem byl maximálně měsíc a půl. V té době jsme ale jezdili na kempy. Nikdy to nebylo tak, že bych tři měsíce nebruslil,“ zavzpomínal.

Na led se vrátil začátkem léta. „Jediný rozdíl je v tom, že musíme bruslit s rouškou,“ popsal současné podmínky. Teď znovu trénuje, ale netuší, kdy ho čeká nějaký závod. Po Americké brusli bude seriál Grand Prix pokračovat v listopadu v Číně, Rusku a Japonsku, závody v Kanadě a Francii byly zrušeny.

Rád by přiletěl na prosincové mistrovství čtyř zemí v polském Těšíně, záležet však bude na možnosti cestovat mezi USA a Evropou. „Připravuji se na mistrovství světa. To bude nejdůležitější závod, protože je kvalifikací na olympiádu. To je cíl této sezony,“ řekl Březina s tím, že před světovým šampionátem v březnu 2021 ve Stockholmu by se rád zúčastnil i mistrovství Evropy koncem ledna v chorvatském Záhřebu.