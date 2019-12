Před rokem o český titul bojovat nemohl, přednost před společným šampionátem českých, slovenských, polských a maďarských krasobruslařů v Budapešti mělo finále světového seriálu Grand Prix ve Vancouveru, na kterém skončil čtvrtý. V pátek a v sobotu si to Michal Březina, bronzový medailista z mistrovství Evropy 2013, v Ostravar Aréně vynahradí.

Krasobruslař Michal Březina bude startovat na letošním mistrovství republiky, které je společné pro čtyři země a hostí ho 13. a 14. prosince Ostrava. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Dost možná je to moje poslední mistrovství republiky, které v Česku budu moct jet. Další u nás bude až za čtyři roky a to nevím, jestli budu ještě bruslit,“ připomenul devětadvacetiletý účastník tří olympijských her, že čtyři země se v pořádatelství pravidelně střídají.