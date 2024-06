/FOTOGALERIE/ Tři prohry za sebou. Po páteční euforii z postupu tří českých párů do osmifinále turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro 2024 nejvyšší kategorie Elite 16 přišla v Dolních Vítkovicích černá sobota. Nejdřív Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou podlehly Brazilkám Aně Patrícii a Dudě 0:2, hned po nich skončili mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, když po bitvě padli s Němci Ehlersem a Wicklerem 1:2, a do třetice neuspěly ani mladé pušky. Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem ztroskotali na Nizozemcích van de Veldem a Immersem 0:2. Všechny české dvojice obsadily dělené 9. místo.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu, 8. června 2024, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava. Nils Ehlers, Clemens Wickler z Německa a Ondřej Perušič (na snímku), David Schweiner z Česka. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Jsem zklamaná, že už se na kurt nedostaneme. Na těch ochozech je jedna věc fandit, ale být na hřišti a cítit, když se všichni rozeřvou, to je masakr, hrozně to nabíjí. Mrzí mě, že už to nezažijeme,“ litovala Barbora Hermannová po prohře s Brazilkami 0:2 (-11, -17).

„Na druhou stranu jsme měly možnost zahrát si proti výborným týmům a neztrácely jsme úplně o parník oba sety, což si myslím, že nám dodá určité sebevědomí na příští týden,“ připomenula ostravská rodačka blížící se Nations Cup v Jurmale, kde mají šanci zabojovat o olympiádu.

„Myslím si, že jsme předvedly dobrý volejbal, asi nejlepší za posledních pár měsíců, tak doufám, že to příští týden vyjde,“ doplnila Marie-Sára Štochlová.

Nejblíž k postupu do čtvrtfinále byli pod vysokou pecí Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. S Němci Ehlersem a Wicklerem sice úvodní set prohráli 17:21, druhý byl v jejich režii 21:15 a vedli i v tie-breaku. Pak přišla nepřiznaná teč Wicklera a míč do autu…

„V tie-breaku jsme měli mnoho šancí vyhrát i bez této teče. Je jen naše chyba, že jsme zápas nevyhráli,“ vrátil se Ondřej Perušič k prohrané třetí sadě 11:15. Nedá se říct, že by to tento moment zlomil a prohráli jsme kvůli tomu. Němci byli o něco lepší a vyhrát si zasloužili,“ uznal sportovně.

Čeští mistři světa v minulých pěti ročnících J&T Banka Ostrava Beach Pro skončili třiikrát druzí (2019, 2021, 2022) a dvakrát čtvrtí (2018, 2023). Letos poprvé bude semifinále bez nich.

Do čtvrtfinále pod vysokou pecí se neprobili ani mladíci Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem, kteří spolu hrají první sezonu. Český tým s divokou kartou v osmifinále podlehl van de Veldovi a Immersovi z Nizozemska 0:2 (-15, -15).

„Po posledním zápase se trochu emoce mísí, ale je to neslutečné a deváté místo je skvělé. Diváci nás hnali až do konce,“ svěřil se Jiří Šépka. „Snažili jsme se, protože jsme věděli, že jsme poslední česká dvojice. Zkusili jsme do toho dát naše maximum, ale bohužel to dneska nestačilo. Budeme se snažit to do příště vylepšít,“ slíbil Jakub Šépka.

„To na nás až takový tlak nevytvořilo, v hlavě jsme měli taktiku a za druhé jsme už oba docela unaveni. A hrát za pravého poledne tomu také nepomohlo,“ doplnil spoluhráče Jiří Sedlák.

„Bylo to úmorné, a jakmile Nizozemci získali herní pohodu, tak už bych se nebál říct, že nás pomalu rozebrali. Ale zkušenosti to jsou výborné,“ řekl Jiří Sedlák.