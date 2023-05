/FOTOGALERIE/ Jen tři české páry budou od čtvrtka bojovat v hlavním turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro nejvyšší kategorie Elite 16 o body pro start v olympijské Paříži 2024. Vedle českých jedniček Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, kteří si účast v Dolních Vítkovicích zajistili pátým místem ve světovém žebříčku, se s divokými kartami představí mladíci Kryštof Jan Oliva - Tadeáš Trousil a v ženské soutěži Barbora Hermannová - Marie Sára Štochlová.

Konečnou stanicí pro tři české páry na letošním turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro v Dolních Vítkovicích bylo 1. kolo středeční kvalifikace. | Foto: J&T Banka Ostrava Beach Pro/Vlastimil Vacek

Pro další tři české dvojice se konečnou stanicí stalo 1. kolo středeční kvalifikace. Nejblíž k postupu do jejího 2. kola byli Jakub Šépka a Tomáš Semerád. V úvodním setu přehráli zkušený brazilský pár George a Andre 21:15, ve druhém jim podlehli 15:21. Tie-break byl vyrovnaný do stavu 11:11 a v závěru se Češi drželi na dostřel (12:13), pak ale sudí po balonu, který mířil do autu, přiřkl bod Brazilcům a ti následně proměnili i první mečbol.

„Ten balon to asi nerozhodl, možná by nás dostal zpět do hry, ale měli jsme udělat nějaký bod navíc na začátku tie-breaku,“ konstatoval Semerád. Co podle něj rozhodlo? „Asi nějaká malá nepřesnost z naší strany a jejich přesnější hra,“ vysvětlil.

„Jediné, co mě trochu naštvalo, že rozhodčí, který má, když mu ukážu výzvu, sejít z empiru a jít se podívat na ten dotek, mi řekl, že si je jistý, že balon tečoval lajnu a že se nemusí jít koukat,“ svěřil se Semerád po zápase.

Stop sestrám Anně a Kateřině Pavelkovým, loňským mistryním Evropy do 18 let, vystavily Kanaďanky Melissa a Brandie. „Věděly jsme, že jdeme na těžké soupeřky a očekávaly, že na nás vlítnou. Ale bylo to hodně, vůbec njsme edokázaly reagovat,“ zklamaně řekla Anna Pavelková po první prohrané sadě 2:21.

Ve druhé, kterou Češky začaly esy, uhrály o pět bodů víc. „Ukázalo nám to, že máme hodně na čem pracovat,“ doplnila Kateřina. „Byla to ale krásná zkušenost mezi těmito hvězdnými týmy,“ usmála se Anna.

Pod vysokou pecí neuspěly ani Markéta Nauschl Sluková s Helenou Havelkovou, Švýcarkám Esmée a Zoé podlehly 0:2 (-15, -21). Ve 2. setu přitom vedly 20:17. „Stalo se, že jsme bod nedaly. Mrzí to šíleně,“ přiznala Havelková.

„Bohužel pak byly Švýcarky neomylné. Je to hrozně těžké, jsou sehrané, zkušené. My trošku trpíme, jak jsme říkaly, že jsme pořád v plenkách. Možná to je pak v důležitých chvílích znát,“ připomenula, že Ostrava je teprve pátým společným turnajem před necelým rokem složené dvojice.

„Záchvěvy dobrého volejbalu tam jsou, akorát je neumíme udržet po celou dobu dvou setů. Obzvlášť pod tlakem a takovým soupeřům,“ poznamenala trojnásobná olympionička Nausch Sluková, která na ostravském písku vyhrála v roce 2018 s Barborou Hermannovou. „Kdybychom se dostaly do třetího setu, jsme zase o kousek dál a oťukanější. Musíme si na ten třetí set počkat,“ dodala Nausch Sluková.

Kvalifikace na turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro Elite 16 v plážovém volejbale:

Muži - 1. kolo: George, Andre (Braz.) - Šépka, Semerád (ČR) 2:1 (-15, 15, 12).

Ženy - 1. kolo: Böbnerová, Vergéová-Dépréová (Švýc.) - Havelková, Nausch Sluková (ČR) 2:0 (15, 21), Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (Kan.) - A. Pavelková, K. Pavelková (ČR) 2:0 (2, 7).