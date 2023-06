/FOTOGALERIE/ Tři české rekordy a 39 medailí (24 zlatých 8 stříbrných a 7 bronzových), taková byla bilance plavců KPS Ostrava na juniorském mistrovství republiky v Liberci. O nový zápis do juniorských tabulek se v individuálních disciplínách postaral Ondřej Slavík na 50 metrů volný způsob.

Čeští reprezentanti Roman Procházka a Ondřej Slavík z KPS Ostrava. | Foto: KPS Ostrava

„Překonání českého rekordu bylo pro nás s trenérem příjemným překvapením, zatím jsme na něho nepomýšleli,“ svěřil se Ondřej Slavík a prozradil, že radost má dvojnásobnou. „Rekord držel můj klubový kamarád Roman Procházka, před pár měsíci mu ho ‚vzal' Jakub Jan Krischke a mi se teď povedlo vrátit ho do Ostravy. O to víc mě to těší,“ usmál se nový juniorský rekordman.

Další dva české rekordy přidaly v Liberci ostravské štafety juniorů Kern, Slavík, Čihula a Semera na 4x100 m volný způsob a kvarteto Čihula, Hübscher, Slavík a Kern na 4x100 m polohový závod.

Slavík v této sezoně splnil limity pro juniorské mistrovství Evropy i světa. „Nyní nás čeká další část tvrdé přípravy v bulharském Kranevu. Na soustředění se těším, mám obrovskou motivaci uspět,“ dodal úspěšný kraulař.

Oba limity z KPS Ostrava splnila také Vanda Švidrnochová a na „Evropu“ Tobias Kern, který za nominačním časem pro MSJ zaostal o pouhou setinu vteřiny. Všichni tři juniorští reprezentanti mají podporu Centra individuálních sportů Ostrava (CISO). (ro)