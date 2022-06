„Přihlášeno je 300 účastníků, a tak je téměř jisté, že překonáme rekord v počtu běžců, protože zbylých sto čísel bude připraveno pro poslední zájemce přímo na startu od 9 do 10.45 hodin a věřím, že jich ještě několik desítek přijde,“ zve další závodníky ředitelka závodu a Nadace Agel Veronika Dostálová s tím, že startovné je 350 korun.

„Výtěžek ze startovného poputuje třem holčičkám se zdravotním znevýhodněním, a to pro dvouletou Nelinku z Karviné, čtyřletou Pavlínku z Dětmarovic u Karviné a pětiletou Klárku z Třince. Příspěvky využijí rodiče holčiček na potřebné rehabilitace,” pokračuje Veronika Dostálová.

Start nedělního běhu je v 11 hodin od Nemocnice Agel Třinec Podlesí a osmikilometrová trať má svůj cíl v Českém Těšíně v Parku Adama Sikory.

Baník patří na Bazaly, říká bývalý klubový lékař Pavliska. Proč šel do politiky?

Speciálním účastníkem závodu, během kterého by mělo být podle meteorologů krásné letní počasí, bude dvojnásobný olympijský vítěz a nejlepší sportovec České republiky Lukáš Krpálek.

„Se společností Agel spolupracuji řadu let, a tak se rád účastním závodu, který pomůže dobré věci. Možná na to nevypadám, ale běhám rád, ale určitě ne tak rychle, jako atleti. Určitě mě proto neuvidíte v čele závodu, možná na startu, když mě postaví do první řady, ale pak si závod hlavně užiju a určitě nepoletím jako vítr,“ směje se Krpálek.

Závodu se aktivně účastní na úvod letní přípravy i vybraní hokejisté Třince před odjezdem na soustředění do Tater. V cíli pak představí mistrovský pohár a uspořádají spolu s Lukášem Krpálkem autogramiádu.

Více na strankách: beh.agel.cz