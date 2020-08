„Po plastice vazu toho ještě nemůžu moc dělat, ale snažím se aspoň posilovat ruce, břicho záda a nohu rozhýbat na fyzioterapiích. Musím ji rozběhat a rozjezdit na kole, abych se dostal zpátky do kondice, jinak bych se pak na ledě vůbec nemohl hnout a skákat. A na to se už dost těším,“ přiznal Bělohradský.

I když jeho domácí trenérský tandem Vlasta Kopřivová – Tomáš Verner během léta vystřídala Marie Sedláčková, v USA dál spolupracuje s koučem Rafaelem Arutjunjanem. „Uvidíme, jak to bude se situací kolem koronaviru a hranicemi, ale rád bych se co nejdřív vrátil do Ameriky,“ dodal talentovaný krasobruslař.