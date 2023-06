/FOTOGALERIE/ Po třech domácích výhrách vstup do odvet Zlaté evropské ligy v halách soupeřů českým volejbalistům vůbec nevyšel. Obhájci loňského vítězství podlehli v sobotním zápase základní skupiny C v Tartu za 81 minut Estonsku 0:3. Před týdnem v Ostravě přitom tento tým porazili 3:1.

Zápas Zlaté evropské ligy volejbalistů v Tartu Estonsko - Česko 3:0 (15, 24, 21). | Foto: CEV

„Do Estonska jsme si přijeli pro tři body. Chtěli jsme zahrát dobrý volejbal a udržet si naděje na postup do Final Four. Hlavně jsme se chtěli udržet na prvním místě skupiny, ale bohužel to nevyšlo,“ neskrýval zklamání smečař Lukáš Vašina.

Češi, kteří vloni Zlatou evropskou ligu, si prohrou zkomplikovali postup finálového turnaje. „Moc se nám toho dnes nepovedlo. Na druhou stranu si prostě musíme projít takovýmito testy. Nejsem si jistý, jestli jsme byli dobře mentálně připraveni na takový souboj a pomoc mladým nahrávačům,“ poznamenal trenér Jiří Novák.

V Estonsku dal šanci mladíkům Jiřímu Srbovi a Šimonu Bryknarovi na nahrávce i Janu Bendovi s Petrem Špulákem na smeči. „Každý set se nějak vyvíjel. V prvním jsme neustáli příjem a bylo těžké z toho následně útočit. Od druhého setu jsme zvýšili agresivitu, ale podle mě jí bylo málo. Báli jsme se hrát a převzít otěže zápasu do vlastních rukou. Pak jsme bohužel v některých věcech zaostávali, ale tak to občas je,“ konstatoval český kouč.

Šanci zdramatizovat utkání měl tým ve druhé sadě, ale setbol ve vítězný bod neproměnil, nakonec ji prohrál 24:26. „Estonci v domácím prostředí dobře podávali, lépe řešili bodové balony, na které jsme si v poli moc nesáhli,“ dodal smečař Lukáš Vašina, který v minulosti patřil k oporám VK Ostrava.

„Musíme prohru hodit za hlavu, protože jsou před námi další dva zápasy ve Finsku a na Slovensku. Musíme se na ně dobře naladit a připravit, oba budou pro nás klíčové v boji o Final Four, které se bude konat v chorvatském Zadaru,“ rád by Vašina navázal na loňský úspěch.

Druhou odvetu hrají Češi ve středu 14. června v Tampere a třetí 17. června v Nitře. Oba nadcházející soupeře porazili ve Zlíně 3:1.

Zlatá evropská liga volejbalistů – zápas skupiny C v Tartu:

Estonsko – Česko 3:0 (15, 24, 21)

Rozhodčí: Luts (Bel.) a Strandson (Est.), čas: 81 min., diváci: 768.

Estonsko: Juhkami, Varblane, Kordas, Allik, Aganits, Vanker, libero Maar - Keel, Viiber, Kaibald. Trenér: Alar Rikberg.

Česko: Licek, Špulák, Indra, Benda, Zajíček, Srb, libera Pfeffer a Moník - Bryknar, Šotola, Vašina, Polák. Trenér: Jiří Novák.