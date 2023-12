Který zápas na Clash of the Stars byste označil za ten zatím nejbizarnější? Nikde jsem třeba jsem neviděl zápas poslepu, kdy se nevidomý influencer Dragunov v kleci utkal se zdravým Dannym z TVTwix. Oba měli totožné podmínky a při zápasu měli zavázané oči. Zápas vzbuzoval hodně různorodých emocí, ale nakonec dopadl dobře a bojovníci si zápas užili a konečný výsledek rozhodly body. V kleci nastalo spoustu vtipných momentů, kdy se soupeři hledali a těsně se minuli.

Jaká je pro vás motivace, abyste pokračoval v konceptu Clash of the Stars? Samozřejmě je to byznys a když turnaje neorganizujeme zadarmo, tak se pracuje lépe. Na druhou stranu největší radost zažívám při pohledu na fanoušky, protože vidím, jak lidé zápasy prožívají a podporují oblíbené zápasníky. Při finálním galavečeru je v hale neuvěřitelná atmosféra. Zúčastnil jsem se různých podobných akcí. Dokonce ani na UFC, kde jsem byl před pár týdny v New Yorku, jsem necítil tak silnou energii. Atmosféra na Clash of the Stars je až festivalová a diskotéková.

Za dva roky jste stihli zorganizovat šest turnajů. Letos jsme pořádali tři galavečery a minulý rok také stejný počet. Následující rok bychom s týmem rádi zrychlili a představili čtyři. Tři galavečery za jeden rok není hodně a například organizace Oktagon jich pořádá mnohem více. Clash of the Stars je zatím ve fázi rozvoje a za uplynulé dva roky jsme se naučili spoustu věcí a rozhodně nechceme na úkor kvality zvyšovat kvantitu.

Co vás přivedlo k myšlence uspořádat sportovní turnaj Clash of the Stars? Myšlenka a koncept uspořádat turnaj se zápasy influencerů a známých osobností nepochází z naší hlavy. Ve světě koncept funguje a my jsme ho pouze aplikovali na český a slovenský trh. Zároveň v České republice jsou bojové sporty populární a byli jsme názoru, že koncept se známými osobnostmi zabere. První galavečer byl v Moravskoslezském kraji v Těšíně v lednu 2021. Velmi se povedl a nakopl nás dále pracovat.

Bývalý zápasník bojové organizace Oktagon Tomáš Linh Le Sy pochází z Moravskoslezského kraje a dětství strávil v Karviné. V Ostravě vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu s bakalářským titulem. Poprvé se začal věnovat bojovým sportům v Moravskoslezském kraji a následně trénoval v blízkém Polsku. Zorganizoval šest úspěšných galavečerů turnaje Clash of the Stars za dva roky. V rozhovoru pro Deník zavzpomínal na začátky Clash of the Stars, poodhalil jeho organizaci a podělil se i o svá nejoblíbenější místa z dětství a dospívání.

Sháníte si účastníky do zápasů sami?

Ozývá se spousta lidí, ale někteří z nich nejsou vhodní pro koncept turnaje a na zápas. Dostáváme zprávy od influencerů, youtuberů a rapperů a následně vybíráme nejzajímavější. Hodně potenciálních zápasníků oslovujeme i sami.

Jak seriózně z hlediska sportu turnaj Clash of the Stars vnímáte? Není to jen bizár a drama?

Samozřejmě, že je v Clash of the Stars i sportovní stránka. Důležité je brát v potaz úroveň zápasníků. Nikdo nemůže čekat od bojovníka, který trénuje čtyři měsíce, aby předvedl podobný výkon jako zápasník s deseti lety zkušeností. Naopak chceme ukázat, že začít sportovat mohou lidé kdykoliv bez omezení a velký pokrok je možné udělat za krátkou dobu. Koncept a myšlenka Clash of the Stars je odlišná a jde i o zábavu.

Co si myslíte o kritice ze strany veřejnosti?

Velkou kritiku ze strany veřejnosti nevnímám. Při prvním galavečeru byla kritika poměrně velká, protože turnaj tady byl úplně nový koncept. Po druhém galavečeru většina lidí razantním způsobem změnila názor. Lidé to pochopili a přijali celou myšlenku naší organizace. Kritika je minimální a naopak mnoho lidí turnaji fandí a podporuje i zápasníky.

Jaká je zpětná vazba na vaše zápasy od profesionálních bojovníků?

Velká spousta kamarádů jsou profesionální zápasníci. Potkáváme se v posilovně a drtivá většina z nich turnaji Clash of the Stars fandí. Právě oni se bojovým sportům věnují dlouho a jsou přehlceni událostmi, které se dějí v profesionálních sportech. Clash of the Stars je vtipný, nevšední, dramatický a profesionální sportovce koncept baví.

Tiskové konference a rozhovory před závěrečným galavečerem bývají velmi živé. Musíte tam hodně držet emoce na uzdě?

Upřímně nevím, nikdy jsem na udržením emocí výrazně nepřemýšlel. Práci se snažím dělat profesionálně a dobře. Myslím si, že moderátor by měl být neutrální a nepřiklánět se na jednu ze stran v rámci debaty. Přirozeně se mi v určitých situacích chce trochu smát a mám na krajíčku, protože některé momenty například na tiskovkách nebo při rozhovorech před galavečerem jsou hodně vtipné. Zatím se mi emoce daří udržet.

Jste nervózní z moderování a mluvení před lidmi?

Samozřejmě jsem byl při prvním galavečeru a rozhovorech nervóznější, ale i teď před začátkem vysílání zažívám lehčí stres a velmi mi záleží na konečném výsledku. Vždy chci, ať se všechno povede. Je to příjemná nervozita spojená s radostí před začátkem turnaje. Nemyslím si, že jsem talent a při prvních vystupováních na veřejnosti jsem s projevem nebyl spokojený. Teď si tiskové konference užívám a nemám problém s mluvením před lidmi.

Kdy se bude konat galavečer Clash of the Stars v Ostravě?

Příští rok Clash of the Stars do Ostravy určitě zavítá, ale datum je zatím tajné. Každopádně Ostraváci a všichni z Moravskoslezského kraje se mohou těšit na Clash of the Stars ve velké Ostravar Aréně.

V Moravskoslezském kraji jste vyrůstal v Karviné. Jak na kraj a město vzpomínáte?

Na svůj kraj vzpomínám rád. Z Karviné pocházím a žije tam má rodina a hodně dlouholetých kamarádů bydlí v Ostravě a okolí. Poprvé jsem začal trénovat bojové sporty v Ostravě v Hamr Gymu thaibox a potom jsem pokračoval v Karviné, kde jsem s kamarádem začal trénovat MMA. Moravskoslezský kraj mám opravdu rád a vracím se často především za rodinou a kamarády.

Jedno místo z Ostravy a okolí, které je pro vás nejoblíbenější?

Těžká otázka, a pokud bych měl zmínit pouze jedno místo, tak bych řekl mamčin byt v Karviné. V něm jsme bydleli všichni i s taťkou a bráchou jako celá rodina. Pořád se vracím do dětského pokojíčku a přespávám v něm o víkendech, když jsem v Karviné. Jestli mohu říci více míst, tak mám rád Beskydy, povodí Odry, centrum Ostravy kolem Karoliny nebo Nádražní ulici, kde jsem dlouho pracoval. Také se rád vracím do Starého Bohumína na Náměstí Svobody, kde jsme také s rodinou dlouho bydleli. Všechno jsou to skvělé vzpomínky a mohl bych vyjmenovat další místa.