Nová huť přitom dobře začala. V první čtvrtině si vypracovala sedmibodový náskok, v poločase už ale byla o čtyři body pozadu. Rozhodnutí přinesla třetí desetiminutovka, kterou vyhráli Východočeši 30:13! Ostravanům citelně chyběla dvojice Petr Bohačík, Radek Pumprla. „Byl to zápas dvou poločasů," řekl trenér Ostravy Peter Bálint.

"I když jsme přijeli hodně oslabení, chybí nám klíčoví hráči ze základní sestavy, v prvním poločase jsme byli Pardubicím vyrovnaným soupeřem. Snažili jsme se hrát rychle, což se nám celkem dařilo. Pardubice nehrály úplně optimálně, nechtělo se jim moc běhat, bylo to spíš takové pochodové,“ vykládal Bálint.

„Druhý poločas byl úplně jiný. Snažili jsme se hrát až do konce, ale bohužel v té malé rotaci klíčových hráčů to byl problém. Vypadalo to, jak to vypadalo," dodal Peter Bálint, jehož svěřenci sehrají další ligové utkání v sobotu 5. listopadu v Hradci Králové, se kterým se utkali v úvodním kole sezony doma a prohráli 66:73.

Pardubice – NH Ostrava 101:79 (15:22, 47:43, 77:56)

Nejvíce bodů Pardubic: Vyoral 28, Švrdlík 23, Slanina 17, Svoboda 14. Body Ostravy: Waterman 24, Alleyn 22, Heinzl 14, Havlík 8, Šmíd 5, Svoboda 4, Týml 2. TH: 30/22 – 14/13. Trojky: 9:8. Doskoky: 40:29. Fauly: 14:20.