/FOTOGALERIE/ Český pohár v cross country na horských kolech napsal v neděli novou kapitolu v areálu Cross Parku Hulváky v Ostravě. V závodě bojovalo o body 261 dětí deseti věkových kategoriích od 5 do 14 let z českých, moravských, slezských, slovenských a polských klubů. Soutěž nejstarších žáků vyhrál slovenský biker Milan Húsenica před domácími rychlíky Samuelem Muchou a Ondřejem Bukovským z DK BIKESHOP Racing Team. Poháry a diplomy předával vítězům olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý.

Českého poháru v cross country na horských kolech v hulváckém Cross Parku v Ostravě se zúčastnilo 261 mladých cyklistů z Česka, Slovenska a Polska. | Foto: Jan Brychta

„Myslím si, že jsme o víkendu prokázali, že se umíme zhostit pořádání těchto závodů velmi důstojně. Což se netýká jen samotné trati, ale i organizace celého závodu a věcí s tím spojených. Máme radost z účasti zástupců těch nejlepších tuzemských i zahraničních týmů,“ hodnotil ředitel závodu HSF System Český pohár MTB XCO Ostrava Radovan Šťastný, který je také autorem trati v hulváckém lesoparku.

V areálu bývalého koupaliště a přilehlého parku vznikl tříkilometrový okruh, který prověřil fyzičku i technické umění mladých nadějí.

„Po počátečních obavách, které byly na straně organizátorů i závodníků, jsme postupně všichni zjistili, že ostravský Cross Park je místem, kde se závody této úrovně konat mohou. To, co trati chybí v celkovém převýšení, dohání množstvím krátkých dynamických výjezdů. Naším záměrem je trať nadále dobudovávat, tak aby splňovala podmínky cross country i pro elitní kategorie,“ představil ambice organizátorů pro příští sezony Šťastný.

K jejich realizaci přispěly i příznivé reakce rozhodčích, samotných závodníků i jejich trenérů.

Závody Českého poháru byly ostrou zatěžkávací zkouškou také díky počtu přihlášených závodníků a s tím spojeným zajištěním dostatečných parkovacích ploch a zázemí pro účastníky a jejich doprovod.

„Bylo to pro nás o to těžší, že se v tomto lesoparku dlouhých dvacet let nekonalo nic srovnatelného s rozsahem našeho závodu a museli jsme celý prostor s pomocí ostravských městských lesů smysluplně uchopit. A to tak, aby bylo možné trať celoročně používat především pro trénink a rekreační jízdu. A po několika drobných úpravách i pro závody. Je skoro nemožné si představit, že bychom to vše zvládli jen vlastními silami. Úplně na počátku celé myšlenky stál projekt města Ostravy s názvem Tvoříme prostor, který se stal injekcí pro stavbu trati,“ prozradil Radovan Šťastný.