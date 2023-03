„Cyklokros se ve světě posouvá do nových atraktivních lokací. I my proto pro pořádání mezinárodních závodů hledáme nové netradiční tratě. Areál Dolních Vítkovic je přesně to, co může naši disciplínu oživit a přilákat k ní nové závodníky i fanoušky,“ řekl Petr Balogh, předseda komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky. Zasazení závodu do nevšedních prostor si slibuje kvalitní sportovní výkony i atraktivní diváckou podívanou.

Evropský pohár je určen závodníkům a závodnicím v kategoriích kadetů, kadetek, juniorů, juniorek a mužů i žen do 23 let. „Tak aby co nejširší pole mladých krosařů získalo možnost závodit v kvalitní mezinárodní konkurenci. Znamená to pro ně možnost získat body do mezinárodního žebříčku i slušné prize money, na které by ve Světovém poháru v konkurenci belgických a holandských jezdců jen těžko dosáhli,“ vysvětlil ředitel závodu Miloš Židík.

Cyklokrosová disciplína získává na své atraktivitě a popularitě díky stále se vyvíjejícímu trendu připravit závodníkovi originální trať s netradičními typy překážek a různorodostí povrchů. Na tříkilometrovém okruhu Evropského poháru se střídá hned sedm druhů povrchu. „Máme podle mě asi nejstrmější schodiště v celé české kotlině. Skoro bych řekl, že je to něco na pomezí tobogánu, výtahu a schodiště,“ dodal stavitel ostravské trati Radovan Šťastný.

V hlavní kategorii mužů U23 zvítězil táborský Pavel Jindřich. „Ačkoliv jsme po celou dobu bojovali s náročnými sněhovými podmínkami, závod se vydařil a těší nás především to, že si ho chválili závodníci a zástupci týmů. Všichni kvitovali pestrost trati a kvalitu celkového zajištění. Doufám, že v příštím roce znovu zavítají do Ostravy ať už na start závodu, nebo jako diváci, podpořit nejlepší cyklokrosaře,“ uzavřel ředitel závodu Miloš Židík.