/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dolní Vítkovice už za pár týdnů znovu ovládnou čeští i evropští cyklokrosaři. Ostravští organizátoři 30. září a 1. října pořádají krosový závod Evropského poháru a elitní závod HSF System Velké ceny Ostravy. Cyklisty opět čeká průjezd vysokou pecí, strmé schodiště, přejezd koksárenských vozů i náročná pasáž v písku.

UEC Evropský pohár v cyklokrosu v Dolní oblasti Vítkovice, 17. prosince 2022, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Závody juniorů, juniorek, mužů a žen do 23 let a nově také mužů a žen v kategoriích Elite jsou zařazeny do kalendáře UCI v úrovni C2. Na start se postaví český šampion Michael Boroš i jeho týmový kolega Adam Ťoupalík.

„Musím říct, že Evropská cyklistická unie UEC letos bere Evropský pohár opravdu vážně. Seriál bude mít pět zastávek a Ostrava je první z nich,“ prozradil ředitel závodu Radovan Šťastný s tím, že následují Švédsko, Slovensko, Velká Británie a Itálie.

„To se promítá i do zájmu závodníků. Kontaktovali nás Belgičané, Nizozemci, Němci a dokonce Švédové. Samozřejmě očekáváme českou, polskou a slovenskou ekipu,“ dodal.

Evropský pohár je určen závodníkům a závodnicím v kategoriích kadetů, kadetek, juniorů, juniorek a mužů i žen do 23 let. „Tak, aby co nejširší pole mladých krosařů získalo možnost závodit v kvalitní mezinárodní konkurenci. Jejich ostravské závody jsou zařazeny v kalendáři UCI na úrovni C2,“ uvedl organizátor Miloš Židík

„To pro ně znamená možnost získat hned v úvodu sezony body do mezinárodního žebříčku i slušné prize money, na které by v konkurenci belgických a holandských jezdců ve Světovém poháru jen těžko dosáhli,“ vysvětlil Miloš Židík.

V prosinci 2022 se cyklokrosaři na trati v Dolních Vítkovicích museli poprat se sněhovou nadílku, přesto se organizátorům podařilo připravit regulérní podmínky a zázemí, které se u mezinárodních rozhodčích dočkaly příznivých ohlasů.

„Komisaři UCI nás hodnotili nejvyšším počtem bodů ve čtyřech z pěti kategorií. Po tomto výsledku jsme ihned přišli s plánem na UCI závody i pro elitní kategorie. Proto je v sobotu 30. září uspořádáme s Velkou cenou Ostravy úrovně C2, kterou odvysílá živě ČT sport,“ prozradil Židík.

Ve startovní listině se objeví i nejlepší čeští jezdci Michael Boroš s Adamem Ťoupalíkem. Druhý jmenovaný si ostravskou trasu vyzkoušel už před dvěma lety v Cyklokros Ostrava 2021, který byl součástí Oderského poháru,

„Závod byl velmi zajímavý prostorem, ve kterém se usku᠆tečnil. Trať doznala malých změn, takže se těším na novinky, protože atmosféra měla něco do sebe. Místem konání totiž byl závod úplně jiný, než všechny ostatní krosy,“ přiznal Adam Ťoupalík.

„Od Adama jsem slyšel, jak to v Dolních Vítkovicích při závodě vypadalo. Jednou jsem v areálu byl i osobně, takže trochu vím, do čeho jdu a jsem na to hodně zvědavý,“ svěřil se Michael Boroš, který cklokrosovou sezonu zahájí už 28. září v úvodním závodě Českého poháru.

„Chtěli bychom se připravit na táborské mistrovství světa a Světové poháry. Ostrava je skvělá příležitost získat slušné UCI body pro nasazování do závodů v zahraničí. A čekám i kvalitní konkurenci, protože z poháru v Kolíně přijedou i Belgičané, Nizozemci a Němci,“ dodal Michael Boroš, sedminásobný český mistr v cyklokrosu.

Specifikem Dolních Vítkovic je nejen prostředí, ale i rozmanitost povrchů. Od prosince trať prošla proměnou. „Myslím, že bude ještě dynamičtější. V některých pasážích se změnil i její směr,“ představil novinky Radovan Šťastný, ředitel závodu a autor trati.

„Rozhodli jsme se pro letošek a budoucí ročníky využít hlavní třídu Vítkovické ulice pro prostor startu a cíle. Je to ulice, která má monumentální rozměry a myslím si, že i dojezd do mírného kopce má parametry, jaké by měl mít závod. Do budoucna by mohl být i závodem Světového poháru,“ popsal ambice pořadatelů Radovan Šťastný.

„Vloni jsme slibovali sedm různých povrchů. Letos jsem jich napočítal víc. Je to škvára, asfalt, hlína, tráva, kostky, umělý koberec, dřevo, písek, guma a kovové plotny. Takže deset,“ vypočítal autor trati, na které nebude chybět ani prudký sjezd z vysoké pece, nebo schody s převýšením osmi výškových metrů na deseti metrech délky.

V závodech HSF System Velké ceny Ostravy a UEC Evropského poháru v cyklokrosu dostanou možnost startovat také žáci a žákyně do 15 let, kadeti a kadetky i muži a ženy kategorií Masters.