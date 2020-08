Oba soupeři budou chtít napravit úvodní zaváhání. Mariánské Hory padly na hřišti Českých Budějovic (27:29), Havířov pak doma s Petrovicemi (22:31). Prestižní souboj by tak měl být zajímavou podívanou. „Derby je určitě zápasem roku. Našeho nejbližšího souseda jsme sice letos už dvakrát zdolali, ale Havířov se dá porazit, nikoli však porážet,“ má jasno prezident klubu a hlavní trenér A-týmu Dalibor Čech.

A co je Slezský kylof? Putovní cena pro vítěze derby, která se uděluje od roku 2013. „Po poháru Webba Ellise (pro mistry světa) je to druhá nejcennější ragbyová trofej, na kterou může dosáhnout hráč ze Slezska,“ vtipkuje Čech při vědomí, že aktuálně je v držení soupeře.

„Na stadion ji před zahájením zápasu přinese pan Gaman (sekretář Havířova), který prohlásil, že ji rád poveze zpět. Ale my už jsme utřeli prach na polici v klubovně a chlapi udělají vše pro to, aby to nebylo zbytečně,“ slíbil na závěr Dalibor Čech.