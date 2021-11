Důvodem je zranění bohumínského rodáka, které si přivodil pádem ze schodů. „Vašek Mikulášek bohužel v Brně nenastoupí. Po pádu ze schodů dnes v noci je v nemocnici s nepříjemným zraněním nohy a pravděpodobně i hlavy. Držíme mu palce a pomůžeme dle našich možností. Tomáš Bolo byl informován a uvidíme, jak to dopadne s jeho zápasem,“ zveřejnila organizace OKTAGON MMA na svých sociálních sítích ve čtvrtek vpodvečer.

Mikulášek se už dříve v rozhovoru pro web kaocko.cz vyjádřil, že po změně konání události se mu v Brně zápasit nechce. „Pro mě to je strašně velký problém. V úterý ráno jsem si nechal udělat asi 200 triček ‚Ostrava je moje chaloupka‘, což asi v Brně nevyužiju. Taky jsem si všiml, že Ondra Novotný (promotér Oktagonu) prodává další lístky, což mi přijde… Lidi, kteří si na mě koupili lístek, se tam nedostanou, už mi psali, jak je možné, že se prodávají další lístky, když oni už mají lístek. Lidi jsou naštvaní, já taky, chtěl jsem zápasit doma,“ řekl Mikulášek.

„Dále mám pár ostravských sponzorů, ti čekali, že budeme v Ostravě, tohle je pro mě taky mínus. Celkově se mi to nelíbí. Řeknu to úplně na rovinu, ať to zní jakkoliv, Bolo má pro mě význam v Ostravě. Já nechci být arogantní, nejsem arogantní, ale říkám pravdu, Bolo pro mě nemá význam někde jinde,“ zopakoval pro web s tím, že i přípravu si vydřel až do konce.

„Měl jsem škaredé zranění, teď to můžu říct, zlomil jsem si nos v přípravě, zlomil jsem si nohu v Polsku hned první den. Zvažoval jsem, že zrušíme zápas, byly to kůstky na kotníku, takže to nebylo tak vážné, ale tři dny jsem nemohl chodit,“ dodal pro kaocko.cz Václav Mikulášek, jehož vyhecovaný souboj s Melišem (dříve Bolem) měl být jednou z ozdob turnaje.