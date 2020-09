Derby volejbalistek v Ostravě zrušil koronavir. Sokolky jsou v karanténě

Měl to být ostrý start nového ročníku extraligy, jenže regionální derby volejbalistek se v sobotu v Ostravě nehraje. Zrušil ho koronavir, kvůli kterému je Sokol Frýdek-Místek až do 26. září v karanténě. „Mrzí nás to, ale musíme se tomu přizpůsobit a místo na Frýdek se teď připravit na Olymp,“ vysvětlil ostravský trenér Zdeněk Pommer, že jeho tým zahájí sezonu až ve čtvrtek v Praze. „Do té doby bychom ještě chtěli sehrát přípravný zápas v Polsku,“ prozradil kouč.

Na první extraligový zápas sezony si volejbalistky TJ Ostrava musí počkat do čtvrtka, kdy se v Praze utkají s Olympem. | Foto: Deník / Pavel Netolička