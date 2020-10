A to navzdory tomu, že v popularitě sport s děravým míčkem už možná přeskočil házenou, volejbal, či basketbal, tedy odvětví, která se financí z veřejného rozpočtu dočkají. „Jsou to olympijské sporty, které mají profesionální a poloprofesionální soutěže. Mohli bychom se bavit i o dalších, které jsou významné, ale chceme podpořit především podnikatelské společnosti,“ uvedl nedávno předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Deník oslovil čelní představitele dvou českých klubů – Vítkovic a FBC Ostrava. A ti uváděné důvody neberou. „Nepříjemně nás to překvapilo, protože jsme si mysleli, že florbal má už svou pozici a patří do skupiny nejpreferovanějších sportů. Především s ohledem na masovost a popularitu. Nicméně se ukazuje, že na nás může kdykoliv kdokoliv vytáhnout handicap toho, že nejsme olympijský sport,“ řekl Tomáš Krásný, prezident 1. SC Tempish Vítkovice, úřadujících mistrů v mužské superlize i ženské extralize.

Nejen podle něj ale argument olympiády už neobstojí. „Většina tradičních sportů v českém zastoupení na olympiádě nebývá, proto nerozumím tomu, proč by tohle mělo být hlediskem, podle něhož se rozhoduje. Je to nespravedlivé,“ přidal se Rolf Franke, generální manažer FBC Ostrava.

„Myslím si, že volejbal a basketbal jsou sporty na minimálně stejné úrovni jako my. Pokud jde o profesionalizaci, tak to bývalo, ale dnes už to máme podobné. V týmu je pár profesionálů, pár poloprofesionálů a několik studentů, kteří to hrají zadarmo. Zároveň náš sport je kvůli počtu sportovců dražší,“ dodal Franke.

Částka, o jakou obě slavné florbalové značky v roce 2020 přišly či přijdou, vyčísleny nejsou. Zejména proto, že opatření se na podzim vrátila a soutěže stojí.

Podle Frankeho se musí vycházet z faktu, že každý klub platí své zaměstnance, sportovce, kteří mají za sebou náročnou letní přípravu a i nyní se udržují. A také náklady má i na provoz hal, byť v nich aktuálně nikdo nesportuje. „To je smutná věc, protože lidé by měli sportovat,“ usmál se Franke. „Pokud jde o tu sumu, tak si myslím, že částka, o které se mluví v případě basketbalu, volejbalu a házené je adekvátní i u nás. Může to být také náplast na to, že dotace do sportu budou možná snižovat i města a kraje,“ přidal šéf FBC Ostrava.

Podobně mluví i Krásný. „Částku v tuto chvíli neřeknu, nechci zde házet čísly, ale kolegové na tom pracují,“ přiznal s tím, že kromě již zmíněného kluby přišly i o výnosy ze vstupného či marketingu.

„Určitou sumu jsme od Národní sportovní agentury získali na provoz sportoviště, protože máme ve správě Sportovní centrum Dubina, k tomu ale máme i náklady na zaměstnance, či odměny. Těžko tedy říct, jakou sumu bychom na pokrytí nákladů potřebovali, ale jsem přesvědčen, že půjde o statisíce. Třeba do 750 tisíc bychom se jako florbal vešli,“ pokračoval Krásný.

Nadějí mohou být pro florbal další slova Milana Hniličky. „Nevylučuji, že to ještě promyslíme,“ naznačil, že by mohl být současný program Covid-Sport 2 doplněn, či později následovat další.

„Myslím si, že tato situace je vůči florbalu nefér, stejně jako vůči dalším neolympijským sportům. Věřím, že se to přehodnotí a argumenty, které naše federace předkládá vládě či Agentuře, nakonec přimějí tyto orgány ke změně,“ zadoufal Tomáš Krásný, který čeká snahy o zvrácení stanoviska. „Je to legitimní,“ doplnil.

„Já si myslím, že se to řeší a lidé, kteří dělají sportovní politiku, tak apelují, aby do toho florbal byl zařazen. Možná se to povede už v aktuálním programu. To se teprve uvidí. Ale jsme velký sport,“ podotkl na závěr Rolf Franke.