„Liberec byl agresivnější v útoku. My jsme si navíc neporadily s jeho obranou a on tu naši svým důrazem přehrál,“ řekla domácí smečařka Helena Kojdová.

Ostrava přitom vždy do půlky sady vedla. „Zápas se nám povedl, i když v každém setu do stavu 8 jsme dělali chyby, ale zhruba od stavu 10 jsme byli lepší. Bojovali jsme a další rozhodující faktor byl blok 17:3 pro nás,“ upozornil liberecký kouč Libor Gálik. „Trestuhodně jsme promarnili vedení v prvním setu. Soupeř nás zatlačil servisem a dobře bránil na síti. My jsme nebyli agresivní v žádné činnosti, hráli jsme moc vlažně,“ viděl trenér Zdeněk Pommer důvod čtvrté prohry Ostravy.

Extraliga volejbalistek - 12. kolo:

TJ Ostrava - Liberec 0:3 (-22, -21, -17)

čas: 79 min., 210 diváků. Ostrava: Pospíšilová 2, H. Kojdová 5, Kalusková 6, Wanczyk 6, Žolnerčíková 8, Nečasová 7, libero Chevalierová - Faltínová 6, Kašparová 1, Žarnovická 1. Trenér: Pommer. Nejvíc bodů Liberce: Svobodová 24, Šotkovská 9, Kohoutová 8.

VK Brno - Sokol Frýdek-Místek 3:1 (16, -24, 15, 14)

čas: 86 min., 253 diváků. Nejvíc bodů Brna: Diatková, Janečková a Svobodníková po 18, Mikysková 9. Frýdek-Místek: Uhrová 4, Šprochová, Hadáčková 3, Šnellyová 16, Pluhařová 8, Jurčíková 7, libero Teperová - Borovcová 11, Radivojevičová, Vašinová, Tkáčová 2. Trenér: Vlk.

Další zápasy:

Prostějov - KP Brno 3:0 (12, 23, 19)

Olymp Praha - Přerov 3:0 (10, 24, 17)

Šternberk - Olomouc 1:3 (-20, -13, 21, -22)