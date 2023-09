Slavný sportovní pár z MS kraje by oslavil 101. narozeniny a nebeskou svatbu

Už britský list The Independent je před více než 10 lety ve speciálním valentýnském vydání zařadil mezi 10 dvojic symbolizujících v novodobé historii lidstva osudové spojení lásky, vášně a přitažlivosti. A jak Britové rádi uvádějí, právě v Anglii, na letních olympijských hrách v Londýně roku 1948, se do sebe Dana (roz. Ingrová) a Emil Zátopkovi zamilovali a krátce nato, ještě téhož roku na podzim, se i vzali. Letos, po 75 letech, by oslavili nejen 101. narozeniny, ale i tzv. nebeskou svatbu.

Emil a Dana Zátopkovi. | Foto: Skála Jaroslav / zastupovaní fotografové / Profimedia