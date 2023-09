/FOTOGALERIE/ Bude opět skvělá podívaná, do Dolních Vítkovic míří cyklokrosaři ze dvanácti zemí. V sobotu 30. září se pojede Velká cena Ostravy a v neděli 1. října UEC Evropský pohár, zařazený do kalendáře Mezinárodní cyklistické unie UCI na úrovni C2.

UEC Evropský pohár v cyklokrosu v Dolní oblasti Vítkovice, 17. prosince 2022, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Jezdce z Česka, Polska, Slovenska, Rakouska, Belgie, Dánska, Francie, Německa, Maďarska, Itálie, Nizozemska a Švédska čeká okruh s desítkou různých povrchů, který měří tři kilometry a jeho součástí je průjezd vysokou pecí, přejezd koksárenských vagónů, strmé schodiště nebo náročná pasáž v písku. Nechybí ale ani dynamické asfaltové a kostkové úseky.

„Na sobotní Grand Prix máme přihlášeno přes dvě stě závodníků a závodnic,“ prozradil ředitel závodu Radovan Šťastný s tím, že cifra ještě není konečná. V sobotní HSF System Velké ceně Ostravy dostanou příležitost závodit všechny věkové kategorie od žáků do 15 let, až po muže a ženy nad 60 let.

Startovní listina nedělního Evropského poháru má zatím 134 jmen. „V cyklokrosu a cyklistice obecně platí, že silné týmy nechávají přihlašování na poslední chvíli. Chtějí mít jistotu, že jejich závodníci jsou zdraví a připravení na závody. V posledních dnech se také množí telefonáty a e-maily závodníků a trenérů, kteří zjišťují podrobnosti o stavu příprav, parkování nebo ubytování,“ vysvětlil organizátor závodu Štěpán Sedláček s tím, že registrační systém je otevřen do čtvrteční půlnoci.

„Mrzelo nás, když se kvůli pozitivnímu testu na covid musel odhlásit český šampion Michael Boroš. Na jeho místo se ale ihned přihlásil Jakub Ťoupalík, který je historicky prvním vítězem našeho závodu. Nebude chybět ani jeho bratr Adam, polský mistr a loňský vítěz Marek Konwa nebo ostravský Jakub Říman. O vysokou bodovou a finanční dotaci se bude nepochybně snažit i Belgičan Victor van de Putte a další jezdci ze zahraničí. Silná belgická a nizozemská stopa bude znát i v elitních závodech žen,“ prozradil Radovan Šťastný.

Fanoušci tak uvidí souboje v silné mezinárodní konkurenci. Cyklokrosový víkend vyvrcholí UEC Evropským pohárem, který je určen mladým jezdcům v kadetských, juniorských a třadvacítkářských kategoriích. Nebude chybět obhájce loňské trofeje Pavel Jindřich. Navíc se i v neděli odpoledne vydají na ostravskou trať ženy a muži v kategoriích Masters.

Program HSF System VC Ostravy a UEC Evropského poháru v cyklokrosu 2023:

Sobota 30. září - HSF System Velká cena Ostravy

9.00: Žákyně, 9.35: žáci, 9.37: Masters ženy 35–39 let, 40–44 let, nad 45 let a Masters muži nad 60 let, 10.15: kadetky, 11.00: kadeti, 11.02: Masters muži 55–59 let a 50–54 let, 12.20: ženy U23 a Elite (C2), 13.30: muži U23 a Elite (C2), 14.55: juniorky (C2), 15.50: junioři (C2), 16.45: Masters muži 35 – 39 let, 40 – 44 let a 45 – 49 let.

Neděle 1. října - UEC Evropský pohár v cyklokrosu

9.00: kadetky, 9.40: kadeti, 10.30: ženy U23 (C2), 10.31: juniorky (C2), 11.30: junioři (C2), 12.30: muži U23 (C2), 14.00: Masters ženy 35 – 39 let, 40 – 44 let a nad 45 let, 14.01: Masters muži nad 60 let, 14.40: Masters muži 55 – 59 let a 50 – 54 let, 15.30: Masters muži 35 – 39 let, 40 – 44 let a 45 – 49 let.