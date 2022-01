„Do poslední sekundy jsem věřila, že to vyjde,“ zářila štěstím po infarktovém závěru Denisa Ferenčíková, kapitánka a autorka vítězné branky.

Byla to právě ona, kdo náskok Chodova 2:0 po druhé třetině snížil ve 36. minutě na 1:2. Vítkovickou naději po ní oživila Barbora Husková, když patnáct vteřin před sirénou stav srovnala a duel poslala do prodloužení. A to po pěti minutách přesnou střelou rozhodla Ferenčíková.

Nejlepší hráčka utkání z pozice vítkovické kapitánky pak jako první zvedla pohár nad hlavu. Florbalistky Vítkovic ho získaly počtvrté v historii klubu.

Finále Poháru Českého florbalu žen v Chomutově:

1. SC Vítkovice - Chodov 3:2 pp (0:0, 0:2, 2:0)

Branky: 36. a 50. Ferenčíková, 45. Husková - 25. Prontekerová, 26. Keprtová. Rozhodčí: Kostinek - Reichelt, vyloučení: 2:0, využití: 0:1, diváci: 512. Zásahy brankářek: Karasová 12 - Christianová 24.