Co sérii rozhodlo? „Disciplína, pracovitost a naše vůle se Vítkovicím postavit jinak, než jak to bylo v předchozích letech, a ukázat, že nejsou takový fenomén. Zvolili jsme systém, kterým jsme eliminovali silné stránky Vítkovic, vzali jim jejich hru a nutili je k něčemu, co jsme chtěli my. To se nám povedlo a maximálně jsme z toho těžili,“ usmíval se Jakub Robenek, trenér FBC.

Superfinále hostí 9. dubna pražská O2 Arena a soupeřem Ostravy v něm bude vítěz série Chodov – Střešovice, kde je stav 2:2 na zápasy. „Věříme, že příští rok už tam zase budeme my, uděláme pro to všechno,“ slíbil fanouškům Tomáš Martiník, trenér vítkovických florbalistek, které v lednu triumfovaly v Českém poháru.

„Nemyslím si, že vyhrál florbalovější tým, ale byla tam větší dsiciplína i emoce, a to podle mě rozhodlo celou sérii,“ viděla důvod vyřazení vítkovická florbalistka Denisa Ferenčíková.

Krok nad propastí jsou i jejich mužští kolegové, kteří v semifinále prohrávají se Střešovicemi 1:3 na zápasy. Ten poslední ale Vítkovice doma v neděli vyhrály 4:3 v prodloužení, střelcem vítězného gólu byl Jiří Besta.

„Vrátili jsme se zpátky do série. Troufám si tvrdit, že už jsme našli recept, jak přehrávat Tatran v klíčových momentech a budeme se snažit v tom pokračovat. Věřím, že další zápas bude zase o něco lepší,“ připomenul vítkovický trenér Pavel Brus, že semifinále pokračuje v úterý v Praze.