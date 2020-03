Rozhodl o tom nedělní Výběr soupeřů. „Možnostmi byly Otrokovice, Tatran a Bohemka. S Tatranem jsme hráli v posledních letech, chtěli jsme změnu. Navíc nebudeme muset tolik cestovat,“ zdůvodnil rozhodnutí pro web onlajny.com útočník Lukáš Hájek.

V osudí mohli být také florbalisté FBC Ostrava, ale ti nepřekvapili vítěze dlouhodobé fáze z Mladé Boleslavi, jemuž doma podlehli 3:7 a skončili desátí. Nenapravili tak náladu v klubu po porážce žen v derby s Vítkovicemi (4:8), čímž přišly o druhé místo, na něž se vyhoupl Chodov.

„Slabota. Byli jsme horší ve všech činnostech a ztrát jsme udělali jako v okresním přeboru. Hra v šesti jen dokumentovala obraz celého utkání, my bychom si nepřihráli, ani kdyby nás na hřišti bylo osm,“ přiznal kouč Jakub Robenek s tím, že třetí místo je zasloužené. „Nicméně od soboty se začíná nanovo,“ poukázal na start vyřazovací fázi sezony.

Domácí kouč Tomáš Martiník byl pochopitelně spokojenější. „Dvě třetiny jsme hráli velmi dobře, do útoku i do obrany. Hromada šancí, tlak v útočném pásmu, dobrý pohyb hráček i míčku. Chvilkové polevení herní disciplíny přišlo na začátku třetí třetiny, naštěstí jsme se srovnali, gólově odpověděli a zápas dotáhli do vítězného konce. Super razítko na základní část a teď s chutí do práce,“ uvedl Martiník.

A proč padla volba na pražské kluby? „Pro nás velmi přijatelný soupeř. V základní části bylo každé utkání úplné jiné. Pantherky nás hlavně v prvním zápase dokázaly potrápit, ale věřím, že sérii úspěšně zvládneme a skvěle se připravíme na další případné kolo,“ hodnotila útočnice FBC Michaela Mlejnková.

„Víme, že série s Tatranem nebude žádná procházka růžovou zahradou. Věříme, že Tatran může kousat, může být pro nás vyrovnaným soupeřem a můžeme v jednotlivých zápasech i dotahovat a být pod tlakem. Právě proto si myslíme, že tato volba pro nás bude nejlepší přípravou na eventuální semifinále,“ uzavřela Barbora Husková z Vítkovic.

Čtvrtfinálové série začínají o víkendu 7. a 8. března.