„Je to obrovska radost a euforie, která se nedá popsat,“ jásala po posledním utkání sezony se zlatou medailí na krku brankářka FBC Veronika Tomšová. „Oslavy si hrozně moc užijeme. Myslím, že budou obrovské a dlouhé,“ zařila štěstím ostravská kapitánka Michaela Mlejnková.

Její tým přitom po úvodní třetíně ve finále prohrával 0:1, když první gól inkasoval hned v 8. minutě. V prostřední části ale přišel vítězný zvrat. Nejprve Mlejnková srovnala na 1:1 a v zápase potom dala i vítězný gól na 3:1. „Na našem výkonu má ale zásluhu úplně celý tým,“ pochválila kapitánka všechny své spoluhráčky.

„Rozhodlo naše ostravské srdíčko a to, že jsme byly výborně připravené. Šly jsme za tím, že titul chceme, a bojovaly až do posledních vteřin,“ doplnila gólmanka českých mistryň Tomšová.

„Diváci byli ten pověstný sedmý hráč, hnali nás dopředu stejně jako v celém semifinále. Byli úžasní,“ chválila publikum na tribunách za bouřlivou atmosféru a připomenula, že s jejich pomocí v cestě za vysněným triumfem se jim podařilo vyřadit městské rivalky a obhájkyně titulu z Vítkovic 4:0 na zápasy. Předtím ve čtvrtfinále zdolaly Bohemians Praha 4:2 na utkání.

„Tuhle sezonu bych přirovnala k horské dráze. Na začátku jsme měly těžší rozjezd, trošku se trápily a podepsalo se to i na výsledcích. Potom už jsme na to nasedly a byla to jedna velká jízda, která dnes skončila titulem,” smála se brankářka Veronika Tomšová.

„Na začátku sezony jsme měly hrozně mladý a nezkušený tým, během celého ročníku jsme ale udělaly neskutečný pokrok, který jsme pak zúročily v celém play-off a také v dnešním superfinále,“ dodala Michaela Mlejnková, kapitánka českých florbalových mistryň z FBC Ostrava.

Superfinále extraligy žen:

Chodov - FBC Ostrava 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky: 8. Trojánková, 57. Suchá - 27. Mlejnková, 36. Pudišová, 53. Mlejnková, 60. Hurníková. Rozhodčí: Petřík - Podlesný. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Zásahy brankářek: Jana Christianová 18 - Veronika Tomšová 19. Diváci: 7923.