„Víceméně jsme hráli dobře, kluci byli trpěliví na míčku. Bohužel jsme si nepohlídali hlavní zbraně Liberce a to je rychlý přechod do protiútoků. Z toho padly dvě branky. Pak jsme byli zbrklí a ztráceli hodně míčků. Kdybychom tam místo dvou tyček dali góly, bylo by to jiné. Liberec nás nepřekvapil, ale byl prostě produktivnější,“ kroutil hlavou Tomáš Svačinka, kouč Ostravy, po domácí sobotní porážce.