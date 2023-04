/FOTOGALERIE/ Navázali na úspěch ženského týmu a jsou tam! Florbalisté Vítkovic vyhráli po drtivém nástupu páteční 6. semifinále play-off Superligy na hřišti Bohemians 10:6, sérii ovládli 4:2 na zápasy a postoupili do Superfinále. V něm si to Ostravané rozdají 16. dubna v pražské O2 aréně s domácím Tatranem Střešovice, který vyřadil Mladou Boleslav.

FbŠ Bohemians - 1. SC TEMPISH Vítkovice 6:10 (Superliga - 6. semifinále play-off, 7. 4. 2023) | Foto: FbŠ Bohemians

Vítkovice rozhodly v úvodní čtvrthodině, během které si vypracovaly vedení 5:0. „Jsme šťastní, že jsme to zvládli. Byl to myslím klíčový zápas, protože za předpokladu, že bychom ho nezvládli, tak bychom dostali Bohemku do pohody. Oba týmy tomu dávaly maximum a byla to super série. Ustáli jsme to,“ řekl trenér Vítkovic Tomáš Martiník.

„Vezli jsme se na vlně euforie, ty góly padaly rychle za sebou, Bohemka byla hodně opařená. Pak už jsme to udrželi,“ vykládal dvougólový útočník Vítkovic Adam Zubek. „Pocity z postupu jsou euforické. Bude to pro spoustu z nás první zážitek ze Superfinále, včetně mě. Tým prošel velkou obměnou, a pro hodně mladých kluků je to velká radost,“ dodal Adam Zubek.

Superliga – 6. semifinále play-off (pátek 7. 4. 2023):

FbŠ Bohemians - 1. SC TEMPISH Vítkovice 6:10 (1:5, 1:1, 4:4)

Branky: 43. a 51. Forman, 18. Buršík, 40. Kawulok, 57. Petrák, 60. Šebek – 2. a 15. Zubek, 9. a 59. Hubálek, 6. Jankovský, 8. Fukala, 32. Šebesta, 47. M. Gattnar, 50. Šindler, 54. Pažák. Rozhodčí: Šedivý – Štengl. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 685. Konečný stav série: 2:4.

Vítkovice: Souček - Besta, Vítovec, Hubálek, Šebesta, Sidunov, Jankovský, Hatala - Šindler, M. Gattnar, Delong - Pažák, Zubek, Matejčík - Fukala, R. Gattnar, Palčinský - Slončík, Kaleta. Trenér: Martiník.