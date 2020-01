Titul získaly jejich semifinálové přemožitelky Täby, které porazily švýcarský Kloten i s exvítkovickými hráčkami Natálií Martinákovou a Hanou Koníčkovou v sestavě 10:3.

Ostravanky stejně jako v sobotu pro švédskému Täby opět dobře začaly. Už ve druhé minutě skórovala Buczek, o pět minut později sice srovnala Eskelinenová, ale minimální náskok domácímu týmu vrátila Krzywaková.

Do druhé třetiny Finky vstoupily výrazně aktivněji a výsledkem bylo brzké srovnání Lirkkiové. Vítkovice to však nezaskočilo a i potřetí se dostaly do vedení. V oslabení utekla dvojice Planková – Buczek a první jmenovaná skórovala.

Jenže domácí hráčky faulovaly podle názoru sudích i nadále a další přesilová hra už skončila gólem v jejich síti. Pohlednou kombinaci zakončila střelou za záda Příleské znovu Lirkkiová.

Navíc finský celek mohl jít i do vedení, ale po prozkoumání videa sudí další trefu neuznali. A jak Vítkovicím nevyšel vstup do prostřední části, o to víc se jim vydařil úvod té třetí, když už po minutě a půl skórovala Trošková. Navíc o necelých pět minut později využila přesilovou hru Housková, vzápětí přidala další trefu Seevaldová a v závěru skóre uzavřely Kubečková.

Náskok už ve zbytku utkání Vítkovice udržely a stejně jako loni získaly na Poháru mistrů cenný kov.

SB Pro Nurmijärvi – 1. SC Tempish Vítkovice 3:7 (1:2, 2:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 7. Eskelinenová, 22. Lirkkiová (Kujalaová), 35. Lirkkiová (Eskelinenová) – 2. Buczek, 11. Krzywaková (Příleská), 32. Planková (Buczek), 42. Trošková, 47. Housková (Paloncyová), 47. Seevaldová (Cholinská), 57. Kubečková (Buczek). Rozhodčí: Andersson, Dufvenberg. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1392.

SB Pro: Siltanenová – J. Lirkkiová, Kujalaová, H. Lirkkiová, Leminenová, Eskelinenová, L. Hietamäkiová, M. Hietamäkiová, Helmi Höynäläová, Sotalaová, Vanhanenová, Kinnunenová, Isometsäová, Lindhová, Heinová, Rautanenová, Fredmanová, Aholaová.

Vítkovice: Příleská – Krzywaková, Ferenčíková, Kubečková, Paloncyová, Šupáková, Buczek, Husková, Plánková, Theimerová, Novotná, Seevaldová, Cholinská, Maděrová, Halfarová, Trošková, Maroszová, Enenkelová, Šidlová.