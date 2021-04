Podle předpokladů vstoupily do letošního play-off extraligy florbalistky FBC Ostrava. Třetí celek základní části si doma dvakrát poradil s Panthers Praha a po výhrách 4:2 a 8:1 vede ve čtvrtfinále 2:0 na zápasy. Trenér Jakub Robenek byl tak spokojený.

„Hráli jsme fakt dobře, zkušeně, vyspěle, navázali jsme na ten včerejšek. Jako jeden z klíčových bodů tohoto výkonu vidím v prvním zápase, který z naší strany nebyl ideální, ale držením balonku jsme soupeře odvařili. Běžecky na tom byl špatně, nebyl nebezpečný, obrana nebyla dobrá a naše holky to vzaly za správný konec,“ hodnotil kouč.

FBC Ostrava - Panthers Praha 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Branky: 5. Šešulková, 9. Šešulková, 40. Škopková, 52. Bačová - 4. Žbánková, 57. Florianová. Rozhodčí: Hála - Hála. Bez vyloučení. Bez diváků.

FBC Ostrava - Panthers Praha 8:1 (4:0, 4:1, 0:0)

Branky: 1. Bačová, 5. Kotzurová, 8. Kotzurová, 17. Kotzurová, 27. Hudáková, 30. Chalupová, 34. Mlejnková, 39. Mlejnková - 32. Zittová. Rozhodčí: Petřík - Podlesný. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 2:0.

Vítkovice naložily 28 branek

Nenechaly nic náhodě a jednoznačnými výhrami vykročily směrem k postupu do dalšího kola. Florbalistky Vítkovic, které v základní části extraligy získaly plný počet 66 bodů a před startem vyřazovacích bojů převzaly pohár pro vítězky dlouhodobé soutěže, pokračují ve stejném tempu i ve čtvrtfinále play-off, když o víkendu doma přejely Olomouc výsledky 17:4 a 11:0. Obhájkyně titulu tak podle očekávání vedou v celé sérii 2:0 na zápasy.

„Chtěli jsme do toho vstoupit tak, jak jsme vstoupili. V prvním zápase měly oba týmy chuť, soupeř hrál aktivně, ale naší hrou jsme ho přehráli. Myslím si, že to mělo kvalitu,“ řekl při hodnocení trenér Vítkovic Tomáš Martiník. „Druhý zápas byl sice po první třetině jen 1:0, ale měli jsme tam dalších šest sedm totálních gólvek. Dát je, vypadalo by to utkání úplně jinak," uvedl Martiník.

„Ano, soupeř změnil taktiku, hrál víc osobně a hlavně ve druhé třetině jsme s tím měli problémy. Byl to více boj, ale něco jsme si řekli, a myslím, že ve třetí třetině jsme na tom byli lépe. Tenhle zápas byl ale těžší," dodal Tomáš Martiník.

1. SC Tempish Vítkovice - FBS Olomouc 17:4 (7:1, 6:1, 4:2)

Branky: 4. Husková, 6. Hägg, 8. Maroszová, 11. Husková, 14. Ďuríková, 18. Enenkelová, 20. Buczek, 24. Kubečková, 26. Ferenčíková, 27. Kubečková, 30. Cholinská, 33. Halfarová, 33. Maroszová, 43. Krzywak, 44. Hägg, 51. Lenčéšová, 57. Maroszová - 9. Hašová, 23. Kacelová, 48. Reimerová, 60. Kacelová. Rozhodčí: Števček - Števček. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Bez diváků.

1. SC Tempish Vítkovice - FBS Olomouc 11:0 (1:0, 4:0, 6:0)

Branky: 5. Maroszová, 22. Buczek, 24. Buczek, 33. Šponiarová, 35. Seevaldová, 41. Planková, 50. Enenkelová, 53. Cholinská, 57. Seevaldová, 58. Buczek, 60. Seevaldová. Rozhodčí: Lišková - Zamazalová. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 2:0.

Další zápasy:

Chodov – Bohemians 10:2 (5:1, 2:0, 3:1) a 8:2 (2:0, 4:1, 2:1), stav série: 2:0, Střešovice – Židenice 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) a 3:2 (1:1, 0:1, 2:0), stav série: 2:0.