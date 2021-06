Ostravanky, které ještě v 56. minutě prohrávaly 5:7, vyhrály všech 31 utkání v této sezoně a zajistily si účast na lednovém Poháru mistrů ve švýcarském Winterthuru.

"Pocity jsou neskutečné. Bylo to fakt velké superfinále se vším všudy, co jsme mohly divákům nabídnout. Přišlo mi, že jsme furt prohrávaly, pak se to najednou nějak zlomilo a přelilo se to na naši stranu. Je to úžasný pocit, ale nebýt holek za mnou… Ty mě neskutečně podržely a podporovaly, i když jsme prohrávaly. To je nejdůležitější. Jinak by to takhle nebylo," řekla Husková.

Vítkovice po loňském zrušeném play off kvůli pandemii koronaviru navázaly tituly z let 2018 a 2019. Poprvé od začátku října se hrála nejvyšší soutěž s diváky, kterých do UNYP Arény mohlo zavítat 525. "Hrát bez diváků je úplně něco jiného než můžou přijít a podpořit nás. Dneska nám vlili neskutečnou energii do žil a myslím si, že i to udělalo ten zápas takovýmhle," doplnila Husková.

Chodovu vyšel vstup do utkání. Ve 3. minutě po střele Daniely Frantíkové otevřela skóre bekhendovým zakončením v pádu Patricie Suchanová. V čase 13:35 sice vyrovnala také z dorážky po pokusu Veroniky Enenkelové Zuzanna Krzywaková, ale za minut a půl v přesilové hře vrátila Pražankám vedení Eliška Chudá po ideální přihrávce Terezy Hanzlíkové, která za dalších 98 sekund zvýšila po dlouhé přihrávce Kristýny Lechnerové na 3:1.

Ve 26. minutě Suchanová získal v pravém rohu balónek a osamocená Kristína Belicová zařídila Chodovu tříbrankový náskok. Za 75 sekund odpověděla v početní výhodě kapitánka Vítkovic Denisa Ferenčíková a ve 32. minutě přiblížila favoritky na kontakt po pasu Dominiky Buczekové Alžbeta Ďuríková.

Chodov ale do druhé pauzy opět odskočil. Z úniku se trefila 51 sekund před koncem druhé třetiny Chudá a navíc Buczeková zahozením hokejky nabídla Pražankám vyloučením za nesportovní chování přesilovku. Tu ale Ostravanky přečkaly stejně jako velkou šanci Belicové před odkrytou brankou a ve 49. minutě snížila z dorážky Barbora Husková.

Za 113 sekund se dostala za vítkovickou obranu po přihrávce Karolíny Suché Adéla Polívková a upravila na 6:4. Za 59 sekund po samostatné akci snížila Michaela Kubečková, ale Chodov v 55. minutě opět unikl na 7:5, poté co si pokus kapitánky Daniely Frantíkové srazila do vlastní branky Enenkelová.

"Teď je to po tom zápase zklamání. Upřímně bych řekla, že jsme v něm byly více času lepší, na konci trochu rozhodla zkušenost a síla jejich týmu, že to dotáhly do vítězného konce. Byl to skvělý zápas jak pro nás, tak pro diváky. Možná to bylo pro všechny překvapení, ale nešly jsme do zápasu, že jdeme bránit, ale s tím, že na ně máme a jdeme vyhrát. Když zhodnotím celou sezonu, tak je to strašný úspěch," prohlásila Chudá.

Obrat favoritek zahájila střelou z voleje Husková a 41 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnala při power play Michaela Šponiarová. Chodov stejně jako v průběhu utkání neproměnil další příležitosti a duel rozhodla bekhendovým zakončením Husková.

"Nějak se to tam odrazilo. Plácla jsem do toho bekhendem a najednou jsem viděla, jak se všichni okolo radujou. Tak jsem věděla, že to tam padlo," řekla Husková. Počítala s tím, že boj s Chodovem bude těžký. "Superfinále je prostě jeden zápas, kde se může stát cokoliv, takže jsme počítaly se vším," dodala.

Chodov uspěl i přesto, že po odchodu řady opor stavěl před sezonou prakticky nový tým. "Je to obrovská motivace. Tým má potenciál, i když jsme mladé, tak vidíme, že jsme se dostaly do superfinále a celou sezonu jsme předváděly skvělé výkony. Superfinále pro nás odmakané a odřené," věřila v další úspěchy Chudá.

Superfinále play off extraligy florbalistek v pražské UNYP Areně:

1. SC Vítkovice - Chodov 8:7 v prodl. (1:3, 2:2, 4:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Z. Krzywaková (Enenkelová), 28. Ferenčíková (Enenkelová), 32. Ďuríková (Buczeková), 49. Husková (Cholinská), 51. Kubečková, 56. Husková (Kubečková), 60. M. Šponiarová (Enenkelová), 68. Husková (Buczeková) - 3. Suchanová (Frantíková), 16. Chudá (Hanzlíková), 17. Hanzlíková (Lechnerová), 26. Belicová (Suchanová), 40. Chudá (Jůzová), 50. Polívková (Suchá), 55. Frantíková. Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 2:1, navíc Buczeková (Vítkovice) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 525.

Konečné pořadí extraligy v sezoně 2020/21:

1. Vítkovice, 2. Chodov, 3 FBC Ostrava, 4. Tatran Střešovice, 5. Panthers Praha, 6. FBS Olomouc, 7. Židenice, 8. FbŠ Bohemians, 9. Tigers Start98 Kunratice, 10. FBK Jičín, 11. Mladá Boleslav, 12. Bulldogs Brno.

Kanadské bodování play off:

1. Buczeková (Vítkovice) 9 zápasů/19 bodů (9 branek + 10 asistencí), 2. Kotzurová (FBC Ostrava) 8/17 (8+9), 3. Chudá (Chodov) 10/17 (6+11), 4. Husková 9/14 (10+4), 5. Kubečková 9/14 (9+5), 6. Cholinská 9/14 (5+9), 7. Seevaldová, M. Šponiarová (všechny Vítkovice) obě 9/13 (9+4), 9. Mlejnková (FBC Ostrava) 8/13 (8+5), 10. Maroszová (Vítkovice) 9/13 (6+7).