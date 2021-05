Bez jediného zaváhání i v derby si florbalistky Vítkovic proklestily cestu do extraligového Superfinále. Ostravanky nezakoply ani o víkendu ve třetím a čtvrtém semifinále na hřišti rivalek FBC, které porazily 3:2 a 8:3, a po vítězství v sérii 4:0 na zápasy budou obhajovat mistrovský titul. Jejich soupeř vzejde z dvojice Chodov – Střešovice, tam je zatím stav 3:1 na zápasy.

Florbalistky Vítkovice - FBC Ostrava. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

„Já si poslední zápas kariéry představovala jinak, takže pro mě je to určitě emotivní, silné a těžké. Nicméně musím uznat, že soupeř byl o level jinde, to si nemusíme nic nalhávat a naopak si nalijme čistého vína. Vítkovice byly jednoznačně lepší. O první víkendu jsme udělali FBC ostudu, teď to bylo lepší, v sobotu těsné, ale síla Vítkovic byla větší. My to nezvládli,“ hodnotila kriticky obránkyně FBC Ostrava Karin Vavrečková.