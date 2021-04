V sobotním klání Rytíři do značné míry rozhodli hned na začátku, když během tří minut vstřelili tři branky. V dalším průběhu si náskok udržovali. O den později pak nedovolil druhý celek základní části rivalovi ani jednu branku, byť střelecky aktivnější byli hosté (26:23). „Už si ani nepamatuji, kdy naposledy se nám povedlo Vítkovice přestřílet, ale holt nejsme produktivní,“ přiznal trenér FBC Ostrava Tomáš Svačinka.

„My během těch dvou zápasů hrajeme přes dvacet minut v početní převaze, ať už pět na čtyři, šest na čtyři, nebo pět na tři, ale nejsme schopni dát gól. To je rozhodující a to nás sráží,“ litoval kouč, jemuž kvůli karantény chybí útočník Lukáš Pešat, autor 35 kanadských bodů (16+19) ze základní části.

Podobně mluvil i útočník Šimon Soukup. „Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas, až na naše chyby, které Vítkovice potrestaly. Musíme zlepšit úspěšnost v osobních soubojích a určitě zrychlit svou hru,“ řekl Soukup.

Domácímu týmu se za dvojutkání ohlíželo pochopitelně lépe. „Oba zápasy byly podobné. Nízké tempo, dobývání jedné strany, ale ve druhém případě jsme k tomu přistoupili trochu lépe, svědomitěji do obrany a i v útoku jsme měli více šancí. Cítil jsem, že FBC po první třetině trochu došly síly, takže to pak bylo hodně jednostranné, ale o to horší na koncentraci, abychom vzadu nepolevili. Jsem ale rád, že jsme top zvládli s nulou. Je to cenné vítězství,“ pochvaloval si trenér Vítkovic Pavel Brus, jehož tým musí roli favorita splnit i ve čtvrtek a v sobotu, kdy je na programu třetí a čtvrté střetnuté série, tentokrát v ČPP Aréně v Muglinově.

Superliga mužů – čtvrtfinále play-off, 1. a 2. zápasy:

Vítkovice – FBC Ostrava 7:4 (3:1, 2:1, 2:2). Branky: 2. a 40. Hájek, 3. a 46. Besta, 1. Gattnar, 31. Hubálek, 41. Delong – 40. a 43. Jakubec, 10. Lípový, 54. Eichner.

Vítkovice – FBC Ostrava 6:0 (2:0, 3:0, 1:0). Branky: 2. Čonka-Skyba, 20. Gattnar, 21. Delong, 35. Hájek, 37. Besta, 57. Bräuer, stav série: 2:0.

Další zápasy: Mladá Boleslav – Black Angels 16:6 (4:0, 5:3, 7:3) a 9:5 (3:2, 3:1, 3:2), stav série: 2:0. Střešovice – Sparta 5:7 (1:2, 2:1, 2:4) a 6:4 (1:0, 2:0, 3:4), stav série: 1:1. Bohemians – Chodov 5:9 (3:3, 2:3, 0:3) a 8:5 (1:3, 2:1, 5:1), stav série: 1:1.