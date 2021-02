Prohru, která je může odsoudit k druhému místu po základní části, si připsali v nedělní dohrávce 22. kola superligy florbalisté Vítkovic. Rytíři po absolvované karanténě kvůli onemocnění covid-19 na vlastní palubovce podlehli dalšímu favoritovi na titul z Mladé Boleslavi 4:6 a přišli tím o vedení v tabulce.

Středočeši jsou na tom aktuálně o tři body lépe. „Nebylo to dobré. Chybělo tomu vše. Nebyli jsme důrazní, všude jsme byli poslední, nebyli jsme v zápase,“ byl kritický obránce Vítkovic Martin Nehera. „Prohráli jsme, takže hodnocení je negativní. Byl to první zápas po třech týdnech, ta pauza byla vidět, protože jsme udělali hodně technických chyb. Tři góly jsme inkasovali po vlastních minelách. Nebylo to ideální z naší strany,“ řekl trenér Pavel Brus.

„Na to, že jsme hráli po tak dlouhé době, není výsledek 4:6 s Mladou Boleslaví nejhorší, ale ztratili jsme body, což není příjemné,“ dodal kouč.

FBC VYHRÁLO I PROHRÁLO

Zatímco florbalistky ostravského FBC vyhrály v Židenicích a vyšvihly se alespoň dočasně do čela extraligy, jejich mužští kolegové nadále bojují o umístění v elitní čtyřce. Po víkendu se tomu nepřiblížili, jelikož v neděli sice vyhráli dohrávku 18. kola s Pardubicemi (5:4), o den dříve ale padli doma s Chodovem 5:6 a klesli na šestou příčku.

„Příčiny? Asi neproměňování šancí,“ přiznal útočník Pavel Hurta. „Ale na rozdíl od minulého týdne a zápasu s Tatranem jsme si řekli, jak se cpát před bránu a že budeme více střílet. V tom to bylo lepší, ale pořád to není ono,“ dodal s tím, že pozitivem jsou protiútoky. Podle trenéra Tomáše Svačinky rozhodlo, že tým nezachytával brejky soupeře.

„Nestačili jsme je přerušit, takže chodili do otevřené obrany a inkasovali jsme,“ uvedl.

Superliga mužů

22. kolo: Pardubice – Otrokovice 7:2 (5:2, 1:0, 1:0), Česká Lípa – Sparta 2:4 (1:0, 1:1, 0:3), Hattrick Brno – Královské Vinohrady 4:5 PP (3:0, 1:2, 0:2 – 0:1), FBC Ostrava – Chodov 5:6 (1:3, 4:3, 0:0), Vítkovice – Mladá Boleslav 4:6 (1:2, 1:3, 2:1), Black Angels – Liberec 5:6 (3:0, 0:4, 2:2).

18. kolo: FBC Ostrava – Pardubice 5:4 (2:1, 0:0, 3:3). 24. kolo: Otrokovice – Chodov 7:8 PP (3:2, 3:4, 1:1 – 0:1).

1. Ml. Boleslav 19 16 2 0 1 157:72 52

2. Vítkovice 19 16 0 1 2 168:84 49

3. Střešovice 20 13 1 1 5 139:90 42

4. Bohemians 21 12 2 1 6 165:116 41

5. Chodov 20 12 1 1 6 129:114 39

6. FBC Ostrava 22 11 2 1 8 120:113 38

7. Sparta 18 11 1 0 6 114:88 35

8. Liberec 21 7 3 0 11 109:126 27

9. Black Angels 21 7 2 1 11 129:156 26

10. Česká Lípa 21 4 3 0 14 118:179 18

11. Hattrick Brno 22 4 0 5 13 82:127 17

12. Pardubice 15 4 0 2 9 82:123 14

13. Kr. Vinohrady 21 3 1 2 15 98:154 13

14. Otrokovice 20 2 0 3 15 73:141 9

Extraliga žen - dohrávky:

14. kolo: Bulldogs Brno – Bohemians 3:8 (0:1, 1:3, 2:4), Jičín – Panthers Praha 3:7 (1:4, 1:0, 1:3), Olomouc – Židenice 4:3 PP (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0), Chodov – Start98 7:1 (3:0, 3:0, 1:1).

11. kolo: Olomouc – Bulldogs Brno 8:4 (2:1, 2:1, 4:2).

15. kolo: Bohemians – Chodov 4:6 (2:1, 1:2, 1:3), Panthers Praha – Střešovice 3:6 (1:1, 1:2, 1:3), Start98 – Jičín 7:2 (0:2, 4:0, 3:0), Židenice – FBC Ostrava 3:6 (1:2, 1:1, 1:3).

1. FBC Ostrava 8 7 1 0 0 71:29 23

2. Vítkovice 7 7 0 0 0 70:19 21

3. Chodov 9 7 0 0 2 55:24 21

4. Střešovice 8 6 0 0 2 50:27 18

5. Panthers 9 5 0 0 4 42:44 15

6. Olomouc 9 4 1 0 4 44:59 14

7. Start98 9 3 1 1 4 43:54 12

8. Bohemians 9 3 0 1 5 42:50 10

9. Židenice 9 2 1 1 5 34:44 9

10. Ml. Boleslav 7 1 1 2 3 31:42 7

11. Jičín 9 0 1 0 8 28:72 2

12. Bulldogs Brno 9 0 0 1 8 26:72 1