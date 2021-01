„Brzy si budeme moci říct, že členů máme sedm nebo osm set. Pokud jde o práci s mládeží, jsme dnes v tomto ohledu nejen v našem regionu, ale daleko za jeho hranicemi, a řekl bych, že v rámci celé České republiky, fenoménem,“ pochvaluje si Brabec.

Ten vkládá od svého příchodu do Ostravy také do mládeže značné finanční prostředky. Zásadní otázka tedy zní, kdy z toho začne Baník těžit. „Už z toho těží. Důkazem nejsou jen výsledky, tituly, úspěchy na prestižních turnajích nebo počty mládežnických reprezentantů, které máme. Baníkovská mládež je na takové úrovni, že se může směle měřit s mládeží Sparty, Slavie či Plzně,“ prohlásil Brabec.

„A to nemluvím o tom, že naše mládežnické týmy se v nedávné době, dokud to situace ve světě dovolila, úspěšně konfrontovaly s mládežnickými výběry nejlepších světových klubů v čele třeba s Bayernem Mnichov, Liverpoolem FC, AC Milán, Chelsea, a že Baník byl několikrát dokonce těmito kluby opakovaně zván k přátelským mládežnickým zápasům,“ pokračoval Brabec.

„Už dnes všichni pozorujeme, že se do A-týmu dostávají hráči, kteří jsou plody práce naší akademie. V příštích letech čekám masivnější doplňování kádru A-týmu vlastními odchovanci. Protože je logické, že za tak krátkou dobu jsme ještě nemohli docílit toho, aby byl A-tým Baníku doplňován především hráči, které si v akademii vychoval,“ zdůraznil Brabec.

„Nedávno mě zaujalo, co jsem si přečetl. Že Viktoria Plzeň nyní po deseti letech zařadila do kádru svého odchovance a že to byl teprve druhý odchovanec za několik posledních let, kterého Viktoria do kádru A-týmu převedla. Nevím, jestli to odpovídá skutečnosti, byl to článek v novinách, nicméně Baník má už nyní ve svém kádru těch odchovanců výrazně více,“ dodal Václav Brabec.