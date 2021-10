Kniha My jsme Baník po autogramiádě. V akci autor Šiřina, hosté Svěrkoš a Látal

/FOTOGALERIE/ Klub FC Baník Ostrava se dožije v příštím roce sta let existence, v září tohoto roku pak začaly oslavy tohoto významného výročí, které vyvrcholí na přelomu léta a podzimu 2022. Součástí oslav je také nedávné vydání knihy My jsme Baník: 100 let legendy od Tomáše Šiřiny.

V Ostravském knihkupectví představili knihu od Tomáše Šiřiny My jsme Baník: 100 let legendy, 12. října 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Právě možnost setkat se s autorem a získat i jeho podpis na novou publikaci, měli lidé v úterý 12. října, kdy vystoupil od 17 hodin v Domě knihy Knihcentru na Smetanově náměstí v Ostravě. Speciálními hosty besedy pak byli kapitán Baníku z mistrovské sezony 2003/2004 Radek Látal a bývalý útočník slezského klubu Václav Svěrkoš.