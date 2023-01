„Škoda, že jsme utkání nedotáhly aspoň do tie-breaku. Od třetího setu jsme polevily na servisu, kterým nás potom soupeřky dost trápily. My jsme si nepřihrály a nebyly schopné se z toho až do konce dostat,“ mrzala Sandru Skřivanovou, univerzálku a kapitánku Ostravy, nevyužitá šance urvat v sobotu na Hané bod.